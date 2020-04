Horoscop weekend 3-5 aprilie 2020. Berbecii pot fi dezamăgiți, Taurii trebuie să rămână pozitivi

Apoi, Venus planeta amorului, relatiilor, frumusetii, banilor ajunge in Gemeni din 3 aprilie unde va sta pana pe 7 august, de unde va intra si va iesi din miscarea aparent retrograda pe care o va avea in acest an.

Si nu in ultimul rand, marele eveniment astral al saptamanii este conjunctia de duminica 5 aprilie dintre Pluto si Jupiter.

Horoscop weekend 3-5 aprilie 2020 pentru Berbec

Cand unii oameni se casatoresc, au alaturi doar cativa apropiati desi multi s-ar astepta sa aiba zeci sau sute de cunostinte. Ceea ce te astepti poate sa nu fie ce e mai bine pentru tine sau poate sa fie chiar mai drastic decat ce se intampla in realitate.

Unele intamplari isi urmeaza cursul natural firesc si bun desi poate te-ai fi asteptat la mai rau, iar altele au loc intr-un fel la care nici nu te-ai fi gandit dar constati ca nu e foarte rau.

Informatia pe care o primesti prin social media sau prin varii instrumente colective de informare trebuie verificata de doua ori. Vei vedea oameni ce se contrazic intre ei si tot ce ai de facut este sa ramai in contact cu inima ta ca sa iti urmezi intuitia momentul cu moment. Asculta-ti de cele mai sanatoase pofte de a fi bine.

Horoscop weekend 3-5 aprilie 20202 pentru Taur

Venus intra in Gemeni si paraseste zodia ta iar ea iti va reaminti de toate satisfactiile si activitatile minunate care te inspira in orice moment. Tu nu esti dependent de alti oameni sau de circumstante externe cand vine vorba de a te face fericit pe tine insuti.

Poarta un zambet sau doua mereu, vezi varii conflicte in jur ca lucruri naturale ce scapa de sub controlul tuturor. A da drumul la tot stresul este esential si a tine de cea mai pozitiva atitudine nu va dauna nimanui, chiar daca pentru cei din jur pari un nerealist cu capul in nori. Continua sa vezi frumusetea peste tot in jurul tau.

