HOROSCOP weekend 3-5 mai. Taurii își refac energia, Gemenii trebuie să se concentreze doar pe ceea ce este important

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 3-5 mai 2019. Tot acest weekend, Luna este in zodia Taur si nu oricum. Sambata 4 mai, Luna este Noua in Taur, eveniment cu atat mai special cu cat in aceasta zodie este si marele Uranus, socantul, imprevizibilul si rebelul Uranus care s-a instalat in Taur de curand in acest an, dupa 8 ani de “locuit” in Berbec. Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost 1942. Orice intalnire cu Uranus, orice implicare a lui Uranus se poate simti pentru noi precum o calatorie intr-un montagne-russe !

HOROSCOP. In timp ce Uranus este despre nou, crestere si trezire, Taurul este numai despre stabilitate, securitate si consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca totul sa ramana la fel. Intalnirea lor inseamna startul unui nou ciclu, deci pot aparea anumite dureri de crestere dar energiile astrale ne vor intari pentru cresterea personala.

HOROSCOP. Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si speciale. Spre deosebire de o Luna plina, Lunile noi nu lumineaza cerul noaptea. Dar asta nu inseamna ca nu lumineaza ceva. Cum ar fi, de exemplu, energia de a incepe ceva nou.

HOROSCOP. Taurul si Luna te indeamna sa incetinesti orice ritm si sa iti dedici putin timp sa ai grija de corpul tau si de planeta. Acest semn senzual si pamantesc te invita sa apreciezi lumea fizica si taramul celor cinci simturi. Mergi prin padure, prin parc, lucreaza in gradina, mergi la un masaj sau asculta muzica linistitoare si hranitoare pentru suflet. Aceasta este o Luna noua blanda, moale, odihnitoare si reflectiva, dandu-ne un timp de a practica doar a fi, pur si simplu.

Ca tot este vorba de a planta, acum poti planta seminte noi spirituale nu doar fizice, cum ar fi bazele unui proiect sau vis ce sta in asteptare de mult timp.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un weekend plin de imputernicire in care iti dai seama ca, desi ai in jur oameni care vin cu idei si solutii interesante, tu consideri ca pasiunea lor te inspira si mergi mai departe cu propria ta inspiratie. Poti face chiar multe daca iei in calcul oricare idei pe care le ai si pe care altii le pot considera ciudate, inacceptabile si irelevante. Numai un Berbec poate crea un imperiu in mintea sa si poate crea un univers al viitorului, in timp ce altii sa nu il inteleaga si sustine. Fii mandru de ce ai realizat, de ce creezi si nu te indoi de puterea ta nici macar o secunda.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un weekend foarte important ca sa iti refaci energia. Chiar a sosit timpul sa te debarasezi si sa depasesti acele energii ce te-au tras in jos in ultimul timp. Nu are sens sa ramai blocat cand tu stii unde trebuie sa te duci si ce ai de facut ca sa ajungi unde ti-ai propus. Poate crezi ca satisfactia ta e prea indepartata, dar asta nu inseamna ca nu poate veni imediat dupa primul colt daca esti pe drumul bun. Ai incredere in Univers, in scopul tau aici pe lume, imaginandu-ti o mare retea de energie ce ne conecteaza pe toti in unitate. Esti Una cu restul omenirii si ai nevoie sa dai putere intregului sistem ce te inconjoara, pentru ca asa vei gasi puterea din tine.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In weekend, vei ajunge la solutii mult mai pline de tact la situatiile de pe rol, constient de obiectivele tale si de oamenii de care ai nevoie. Unele probleme vor fi lasate in urma si vor veni surprize ca urmare a unor vechi alegeri facute in acord cu inima. Stiind ca ai facut alegerile potrivite, iti va fi mai usor sa respiri din tot sufletul si sa mergi mai departe cu curentul vietii. Stai departe de masele mari de oameni si de toti care sunt neclari in intentiile lor. Trebuie sa te focusezi pe ce ti se pare tie si doar tie important. Nu ai nevoie de oameni sa te distraga la tot pasul.

