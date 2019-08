HOROSCOP weekend 30 august - 1 septembrie 2019. Fecioarele au parte de mult romantism în relații, Capricornii au o perioadă propice călătoriilor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend 30 august – 1 septembrie 2019, un final de vara in surle si trambite, in care exista un context unic oferit de Cosmos : 5 planete sunt “inghesuite” in semnul de pamant Fecioara si 8 planete din 10 sunt in semne de pamant. Mesaj puternic adus la final de vara si inceput de toamna de la zodiile de pamant !

HOROSCOP. Venus cu al sau amor si bani, Marte razboinicul, energicul si facatorul de actiuni, Mercur cu a sa gandire si comunicare, Soarele care ne defineste energia si personalitatea si Luna care acum este Noua si Neagra si semnifica femininatea, emotiile si subconstientul nostru – toate sunt acum in Fecioara. Luna Noua de vineri 30 august este cea de-a doua Luna Noua a lunii august, fapt pentru care specialistii o numesc Luna Noua Neagra.

HOROSCOP. Asemenea evenimente in care au loc 2 Luni Noi intr-o luna se intampla o data la 29 luni. Toata lumea stie ca Fecioara, zodia gazda a Lunii Noi, este incredibil de eficienta, saritoare, de mare baza, organizata ca nimeni alta, orientata pe detalii si care are tendinta de a fi buna, empatica si generoasa. Aceste caracteristici de ochi de vultur perfectionist vor fi prezente in fiecare dintre noi pentru ca suntem in plin sezon al Fecioarei, insa vor fi temperate de o dorinta sincera de a ajuta si a crea o diferenta pozitiva.

HOROSCOP. De aceea, Luna Noua in Fecioara este o perioada ideala de a ne pune treburile in ordine perfecta si ne da unda verde sa ne plantam semintele unor noi inceputuri in domeniile patronate de Fecioara : munca, sanatate si serviciul indreptat spre altii, spun astrologii.

HOROSCOP. Daca te-ai zbatut in relatiile tale in ultimul timp, aceasta Luna Noua te va ajuta sa imblanzesti lucrurile si sa gasesti o noua cale. Sigur, e nevoie de participarea amandurora, insa sa stii ca Universul este de partea ta daca iti doresti o intarire a relatiilor.

HOROSCOP. Exista multa energie legata de aceasta Luna Noua dupa cum se vede, dar toata curge ARMONIOS si ne ofera un mod minunat de a integra aceste energii de vibratie inalta. Pune-ti acum o intentie clara sau fa o actiune cat de mica sub aceasta Luna Noua ca sa aduci la viata aceasta energie.

HOROSCOP. Cosmosul ne da energii dar noi suntem cei care trebuie sa o primim si sa o integram in vietile noastre. Energia exista ca potential doar daca pasim in fata si profitam de ea. Cat timp Luna este in Fecioara, este timpul sa te organizezi. Fecioara este harnicul si muncitorul zodiacului, cel ce se focuseaza pe detalii ca sa faca totul exact asa cum este cel mai bine posibil. Motivatia Fecioarei este aceea de a servi oamenii si viata pentru binele inalt al tuturor. Cu Luna in Fecioara este un timp al modestiei si de a oferi o mana de ajutor din spatele scenei.

HOROSCOP. Luna in Fecioara ne cere sa recunoastem unde trebuie sa ne imbunatatim abilitatile si la ce suntem buni cu adevarat din ce facem. Recunoscandu-ne talentele, le putem pune foarte bine in slujba altora. La munca este util sa treci prin rolurile fiecaruia, facand modificarile necesare pentru ca toate calitatile fiecaruia sa fie puse perfect in folosinta. La fel si acasa, este important sa te uiti la rutine si la cum functioneaza gospodaria ca un intreg. Este un timp perfect pentru curatenie sau sa faci lucruri minutioase amanate.

HOROSCOP. Uneori, Luna in Fecioara ne impinge sa fim capriciosi si cu toane atunci cand lucrurile nu ies asa cum le-ai planificat. Iritarea poate da pe afara precum bulele de sampanie daca lucrurile nu sunt organizate cum trebuie. Rezista nevoii imperioase de a fi un carcotitor si focuseaza-te mai bine pe a fi eficient in ce faci.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.