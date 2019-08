HOROSCOP weekend 30 august - 1 septembrie 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii muncesc în aer liber, Gemenii sunt copleșiți de gânduri

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend 30 august – 1 septembrie 2019.

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP In acest weekend, alinierea de planete in zodia Fecioarei iti vorbeste despre impecabila ta dedicare spre sanatate. Foloseste-ti aceasta energie ca sa iti vezi corpul ca pe un templu, sa faci sport, sa muncesti in aer liber. Simte-te sanatos in trupul tau, intretine aceasta stare si astfel vei oferi si altora exemplul si energia de a-si implini idealurile. Se poate intampla un eveniment in zona ta de munca acum, mai ales daca ai activitate ce implica ajutorarea si servirea animalelor de orice fel unde vei avea succes. Se poate intampla in varii forme. Dar si daca muncesti in alte domenii, spre exemplu marketingul, un animal sau un simbol de animal iti poate servi drept surogat. Daca muncesti in profesii de sanatate sau sport, interactiunea cu un animal de companie poate fi de mare folos clientilor sau pacientilor.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP In acest weekend special cu multe planete in zodii de pamant, viata ta creativa va interactiona puternic cu copiii si vei avea o relatie sanatoasa cu toate aspectele naturii. Viziunea ta cu picioarele pe pamant asupra vietii si relatia ta foarte personala cu frumusetea sa iti permite sa ai un mod special de a te conecta cu altii. Ghideaza oamenii sa gaseasca si ei bucurie in a hrani viata si planeta. Tu recunosti ca bogatia vine in toate formele, deci cu cat mergi mai mult spre tot ce curge natural spre tine, cu atat mai bine intelegi procesul. Focuseaza-te pe acest proces natural ca sa primesti mai multa iubire si abundenta. Recunoaste-l si imbratiseaza-l. Poti aduce mult succes practic si celor pe care ii iubesti, deasemenea.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Pe durata acestui weekend puternic, totul se va centra in jurul locului unde stai, fie ca e vorba de actuala adresa, orasul tau sau planeta ta. Este un timp special in care iti descoperi centrul si echilibrul in conditiile in care diverse conexiuni din viata ta ti se pot parea coplesitoare. Partenerul tau se va bucura de tot ce ai frumos in tine si impartesti cu el/ea cu entuziasm. Poti aranja unele placeri minunate pentru copii si oamenii dragi, fie o petrecere fie altceva creativ si placut. Daca te simti coplesit de prea multe ganduri care par a veni de nicaieri, ele vin din adancul tau, sorteaza-le si vei fi uimit de viziunile pe care le vei descoperi. Ele vor crea o diferenta in lumea si viata ta.



