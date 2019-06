HOROSCOP weekend 31 mai - 1 iunie 2019. Berbecii au planuri serioase în relație, Taurii își îmbunătățesc respectul de sine

HOROSCOP. Weekendul se anunță agitat pentru majoritatea zodiilor. Totuși veți găsi motive de zâmbet.

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Daca ai de gand sa fie mai serioase lucrurile in relatia ta, exprima-ti clar aceste intentii. Pune la cale activitati pe care sa le faci impreuna cu partenerul. Munca de echipa intareste relatia si cu o conexiune mai solida poti vorbi mai usor despre ce urmeaza intre voi. Daca exista planuri pe care ti le-ai facut pentru acest weekend si apar motive pentru care ele nu se intampla, nu fii frustrat. Exista intotdeauna un motiv in Univers pentru asa ceva si oricum iesi in castig daca alegi sa privesti lucrurile pozitiv. Daca esti inca singur, te poti simti motivat in weekend sa te intalnesti cu lume. Relatiile esuate ti-au pus la indoiala abilitatea de a fi intr-o relatie stabila. Cu energia pozitiva ce curge de la astre, iti vei depasi anxietatile si poti gandi mai clar. Invitatiile sociale te ajuta sa te vindeci iar interese de amor te pot aborda mai usor. Coboara zidurile ca sa poti fi vazut.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Energia puternica astrala a weekendului iti poate imbunatati exprimarea de sine. Te vei asuma si afirma mai mult si vei avea deschiderea de a discuta cu incredere orice subiect in cuplu si nu numai. Personalitatea ta calma poate te-a pus intr-o situatie neplacuta iar oamenii au profitat de pe urma bunatatii tale. Acum nimeni nu iti mai dicteaza ce sa faci. Vei fi mai respectat, in special de partener. Daca esti inca singur, a cunoaste oameni noi este un avantaj pentru tine. dragostea este imediat dupa colt, deci fii constient de asta si fii deschis cand cineva doreste sa se apropie de tine. cineva din trecut poate reaparea acum. Se anunta o reintalnire placuta, dar mai mult decat prietenie nu va mai fi.



