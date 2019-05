HOROSCOP weekend 31 mai - 1 iunie 2019. Luna în Taur dă totul peste cap. Hrăniți-vă simțurile!

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 31 mai – 2 iunie 2019 care incheie luna mai, ultima luna de primavara 2019 si ne introduce din plin in sezonul de vara. Luna iunie incepe direct cu Luna Noua care va fi in Gemeni in ziua de luni 3 iunie. Asadar, acest weekend are atmosfera de preambul pentru o Luna Noua, cu Luna aflata in senzuala zodie Taur. Vibratia astrala a acestor zile favorizeaza dragostea si relatiile in toate formele sale. Taurul este un mare amator al iubirii percepute prin cele cinci simturi, iubirii de sine, iubirii de viata, iubirii pentru alti oameni. Avem un weekend la dispozitie sa ne imbibam si noi de aceasta energie, in asteptarea noului start oferit de Luna Noua in Gemeni de la inceputul saptamanii viitoare.

Aceasta Luna Noua de iunie este menita sa ne dea o portie de vigoare si energie, tocmai bine pentru lunile de vara ce urmeaza. Este momentul perfect sa incepi noi proiecte si sa muncesti ce e nevoie ca sa iti atingi scopurile. Luna Noua este mereu o faza de inspiratie a ciclului lunar, in timp ce Luna plina este o faza de recompense – ce semeni, aceea culegi.

Datorita influentelor lui Venus, Neptun si Pluto asupra acestei Luni noi in Gemeni, ea devine la fel de importanta ca o Luna plina. Ea va fi sub energia Gemenilor, deci vom fi sociabili, vorbareti si dornici de a iesi, petrecand mult timp cu prietenii, cu familia, cu oamenii cu care construim relatii benefice. Pregateste-te inca din acest weekendpentru noul start pe care il doresti de luni incolo ! Cum altfel decat folosind timpul pe care Luna in Taur ni-l ofera ca in tihna sa ne dam seama ce vrem, de fapt, de la noi, de la relatii, de la viata.



HOROSCOP Cum ne ajuta Luna in Taur ?



HOROSCOP Taurul si Luna te indeamna sa incetinesti orice ritm si sa iti dedici putin timp sa ai grija de corpul tau si de planeta. Acest semn senzual si pamantesc te invita sa apreciezi lumea fizica si taramul celor cinci simturi. Mergi prin padure, prin parc, lucreaza in gradina, mergi la un masaj sau asculta muzica linistitoare si hranitoare pentru suflet. Aceasta este o Luna blanda, moale, odihnitoare si reflectiva, dandu-ne un timp de a practica doar a fi, pur si simplu.



HOROSCOP Ca tot este vorba de a planta, acum poti planta seminte noi spirituale nu doar fizice, cum ar fi bazele unui proiect sau vis ce sta in asteptare de mult timp.



HOROSCOP Luna ne ghideaza emotiile iar Taurul ne ajuta sa simtim usurinta unui mod de trai mai armonios. Este o energie mai soft care pune prioritate pe confort, rasfat, chiar lux.

Putem folosi energia Taurului ca un timp de stabilizare, de concentrare sau pe a crea siguranta in vietile noastre. Acum, oricat de mult de munca este, intotdeauna va fi timp sa te opresti si sa te bucuri de tine si de viata ceva mai mult.



HOROSCOP Ce activitati benefice sa faci cu Luna in Taur :



HOROSCOP Pe durata acestor zile, este timpul sa iei contact in mod frumos si armonios cu trupul tau. Fa-ti o manichiura, tunde-te, maseaza-ti picioarele, fa o baie cu spuma. Trece-ti mainile peste corp ca sa te reconectezi cu acele parti pe care le iubesti dar si cu cele de care nu esti foarte mandru dar care au nevoie de dragostea ta.



HOROSCOP Daca ai rani, onoreaza-le, pentru ca aceste cicatrici arata ca ai supravietuit. Venus poate vedea frumosul din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, si altii vor crede.



HOROSCOP Hraneste-ti simturile, vazul, auzul, gustul, mirosul, pipaitul. In viata moderna avem tendinta sa ne inchidem in spatele unui zid fata de lumea exterioara. Luna in Taur ne incurajeaza sa fim constienti. Ce auzi acum ? Ce mirosuri sunt in jurul tau ? Mananca o bucata din fructul tau favorit si savureaza aroma.



HOROSCOP Taurul este despre abundenta vietii si adora imprejurimile frumoase. Mergi din camera in camera si priveste tot ce ai achizitionat din munca ta, tot ce e frumos in jurul tau. Care sunt lucrurile cele mai de pret pentru tine si de ce ? Sterge de praf tot ce ai valoros. Arunca sau daruieste tot ce nu mai are semnificatie importanta pentru tine sau care nu mai au functiile pe care le aveau candva. Un fermier are grija si de buruieni, nu doar de seminte. Verifica-ti contul bancar si exploreaza siteuri sau carti ce te invata cum sa iti economisesti si cresti veniturile.

