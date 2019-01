HOROSCOP WEEKEND 4-6 ianuarie 2019. Berbecii sunt setați pe noi începuturi, Taurii ajung la echilibru

Foto: Pixabay.com

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 4-6 ianuarie 2019 ; este primul weekend 2019, sunt primele zile dintr-un an important, un an de punte ce ne duce spre puternicul 2020. Acest weekend nu este un oarecare, ci este cel ce contine atat Luna Noua in Capricorn – prima Luna Noua 2019 – cat si prima eclipsa 2019, eclipsa partiala de Soare !

Horoscop weekend. Ea va fi vizibila doar din Rusia de nord-est, in Asia de nord-est si din Oceanul Pacific, insa aceste energii concertate in Capricorn inseamna mult pentru viata noastra profesionala si pentru imaginea de sine, oriunde ne-am afla pe Terra.

O Luna Noua este inceputul unui nou ciclu lunar si mereu vine cu energia de a lasa trecutul in urma si de a incepe ceva nou. Aceasta este si vibratia pe care oamenii vor sa o simta la un inceput de an nou, deci vine la momentul potrivit. Iar influenta unei eclipse solare tine luni de zile mai mult decat influenta oricarei Luni Noi.

Horoscop weekend. Este, deci, timpul sa devenim extrem de seriosi si de comisi sa ne abordam problemele si sa facem ceva constructiv sa le rezolvam, fie ca e vorba de viata de iubire, de bani, de cariera sau de a face maxim din talentele noastre.



Horoscop weekend. In 2019 vor fi 13 Luni noi si aceasta este prima dintre ele. Ea este speciala pentru ca o data cu ea are loc si aceasta eclipsa partiala de Soare. Eclipsa partiala de Soare are loc atunci cand Luna acopera o parte din Soare, iar de pe Pamant asa se si vede, ca si cum Luna ar fi inghitit o parte din Soare. In vremuri stravechi, lumea se temea de asemenea fenomene pe care nu le puteau explica, crezand ca o forta negativa intunecata ia din lumina.

Horoscop weekend. Aceasta Luna noua si eclipsa partiala de Soare au loc in Capricorn, deci vor aduce multa energie de Capricorn tuturor zodiilor. Astrologii afirma ca eclipsa va fi puternica : nu numai ca este prima eclipsa in seriosul si muncitorul Capricorn, dar este si in aspecte astrale cu austerul Saturn, cu transformatorul Pluto si cu misticul Neptun.

Horoscop weekend. Sub aceasta eclipsa, vom fi cu totii pusi la treaba sa ne implementam viziunile pentru noul an si sa dam drumul la viziuni care nu ne mai servesc binelui inalt în Capricorn dau o energie puternica pe tema stabilirii obiectivelor pe termen lung in cariera fiecarei zodii.

Incepe sa muncesti la ce te inspira, de indata ce se termina sarbatorile, imediat dupa 6 ianuarie 2019 ! Ai tot timpul ca pana pe 16 iulie sa iti vezi rezultatele muncii cum infloresc !

Horoscop weekend. Ce inseamna pentru noi cand Luna este in Capricorn? Atunci cand Luna trece prin Capricorn, suntem mai seriosi si avem intentii mai clare. Ne este greu ca doar sa stam sa vedem ce se intampla. Vrem sa fim productivi pe ceva ce are insemnatate pentru noi. Aceasta stare de determinare emotionala poate fi aplicata asupra oricarei activitati, indiferent de natura sa.

Horoscop weekend. Capricornul este un semn care inseamna treaba serioasa de facut ! In loc sa ne preocupam pe satisfactiile pe termen scurt, vei fi mult mai inclinat sa sapi si sa fii concentrat pe obiectivele tale de viata de termen lung. Emotiile trec acum pe planul doi. Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricorn. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii.

Horoscop weekend. Pe durata acestui tranzit, vei putea descoperi ca ai o dorinta crescuta pentru succes profesional. Vestea buna este ca acest harnic semn de pamant iti da si determinarea de a obtine ceea ce iti pui in vedere. Capricornul este un lider innaescut asa ca poti sa te trezesti sa fii voluntar in a coordona un mare proiect la munca. Poti simti si nevoia iminenta de a incepe sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

Horoscop weekend. In aceste zile, sub aceasta influenta, oamenii pot deveni indiferenti si chiar cruzi unii cu altii, deoarece capacitatea de empatie si sensibilitate la necazurile si problemele altora este redusa semnificativ.



Horoscop weekend. Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Capricorn :



– sa te intalnesti cu clienti sau colaboratori, vei avea discutii eficiente

– sa pui pe scris o propunere concreta, cu plan de bataie

– sa analizezi investitiile pe care vrei sa le faci

– sa actionezi sau sa vorbesti cu autoritate

– sa muncesti cu un mentor sau cu un ucenic

– sa sustii prin actiunile tale o traditie veche din trecut, sau de lunga durata

– sa preiei controlul asupra unei situatii

– gandesti propuneri foarte bune pe orice domeniu ;



Horoscop weekend. Iata mesajul Lunii Noi in Capricorn si a eclipsei partiale de Soare in horoscopul acestui weekend :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De cand a inceput 2019, o data cu Marte instalat in semnul tau dar si cu evenimentele acestui weekend, esti deja pus si setat pe tot ce inseamna noi inceputuri si primesti energia necesara ca sa depasesti orice obstacol s-a aflat pana acum pe calea ta. Tu stii ce trebuie facut si nu te vei intreba care este locul tau in lume, cat timp esti guvernat de energii pozitive si de instincte care sa te conduca spre destinatie, inspirat de inima ta.

Cuvintele pentru tine acum : EU INITIEZ.

Mult succes !



Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Relatiile joaca un rol important pentru tine in aceasta perioada. Ca sa ajungi in echilibrul pe care il cauti in relatiile tale, s-ar putea sa ai nevoie sa te confrunti cu anumite aspecte mai ciudate ale personalitatii tale care au actionat pana acum ca sabotorii. Daca te simti gelos sau prea furios ca sa mentii controlul actiunilor si reactiilor tale, acum este timpul sa dai drumul acestora, sa te comiti spre activitati care sa iti permita sa eliberezi aceste emotii si sa te cureti pentru a fi pregatit de urmatoarea etapa a vietii tale. Aceasta e menita sa iti aduca mai multa satisfactie in viata ta sufleteasca.

Cuvintele pentru tine acum : EU MA IERT SI MA TRANSFORM.

