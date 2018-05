Horoscop weekend 4-6 mai. Emoțiile trec pe planul doi. Este vremea datoriei

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

Atunci cand Luna este in Capricorn… datorie si responsabilitate !

Cand Luna se muta in conservatorul semn al Capricornului pentru aproximativ 3 zile, de vineri 4 mai pana duminica 6 mai, avem tendinta sa fim mai prudenti, mai seriosi, mai cu picioarele pe pamant decat suntem in general. Capricornul este un semn care inseamna treaba serioasa de facut ! In loc sa ne preocupam pe satisfactiile pe termen scurt, vei fi mult mai inclinat sa sapi si sa fii concentrat pe obiectivele tale de viata de termen lung.

Pe durata acestui tranzit, vei putea descoperi ca ai o dorinta crescuta pentru succes profesional. Vestea buna este ca acest harnic semn de pamant iti da si determinarea de a obtine ceea ce iti pui in vedere. Capricornul este un lider innaescut asa ca poti sa te trezesti sa fii voluntar in a coordona un mare proiect la munca. Poti simti si nevoia iminenta de a incepe sa iti cauti urmatoarea etapa a carierei si sa faci planuri concrete cum sa ajungi acolo.

Emotiile trec acum pe planul doi. Este vremea datoriei si responsabilitatii cand Luna traverseaza Capricorn. Vom lua in calcul numai actiunile ce pot fi facute cu adevarat si nu cele bazate pe dorinte trecatoare sau capricii.

De exemplu, nu ne vom lasa seduși de un breloc frumos sau de o apetisanta portie de inghetata – vom cumpara in schimb doar ceea ce avem nevoie urgenta la momentul respectiv cum ar fi o paine si o cutie de detergent. Vom trece pe langa magazinele de cosmetice sau parfumuri fara a manifesta prea mare interes cand Luna e in Capricorn, decat daca avem nevoie neaparat de o pasta de dinti sau de un sapun din ele.

Sursa: sfatulparintilor.ro