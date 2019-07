HOROSCOP weekend 6-7 iulie 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii profită de dragoste, Gemenii rostesc ce simt

HOROSCOP. Weekendul se anunță unul plin de aventură pentru mai multe zodii

HOROSCOP BERBEC Zilele trecute, Marte s-a mutat in sectorul tau de romantism pentru sase saptamani si tu intri intr-o perioada de varf pentru a iesi la intalniri de amor, pentru a gasi dragostea si a adauga stralucire relatiei de iubire pe care deja o ai. Profita de aceasta energie benefica dragostei, iesi cu partenerul sau cu cine vrei i caz ca esti singur. Exista si multa activitate pe planul domestic ce sugereaza ca se anunta unele schimbari pe acasa. Si senzuala Venus instalata de curand in casnicul Rac joaca un rol in relatia ta de iubire ce se desfasoara in casa pentru ca iti indulceste orice dificultate cu persoana cu care traiesti in acelasi spatiu si iti aduce dulcegarii in aspectele domestice.



HOROSCOP TAUR Caminul in care stai joaca un rol important in weekendul tau pentru ca il privesti drept locul de suflet in care te poti retrage sa iti consumi o poveste de amor, fie ea noua fie in cursul de derulare. Vrei sa iti infrumusetezi spatiul si bine faci pentru ca va avea un efect de sustinere a relatiei de dragoste. Astfel, vei fi dornic si activ in a face curatenie perfecta, in a redecora sau arunca ce nu iti mai trebuie. Fa tot ce te inspira pentru ca poti initia in mediul de acasa un pas pozitiv intr-o relatie semnificativa pentru inima ta.



HOROSCOP GEMENI Nu te da inapoi de la a-ti folosi cuvintele in acest weekend cu scopul consolidarii unei povesti de amor. Rosteste ce simti, rosteste ce te deranjeaza, curata aerul de neclaritati si greutati care iti frustreaza inima. O abordare sensibila cu persoana pe care o iubesti dar si o disponibilitate sa ii asculti si povestea sa, punctul sau de vedere, face ca totul sa fie mai usor in a stabili noi aranjamente. Se anunta si perspective financiare bune pentru relatia de cuplu, din care amandoi aveti de castigat, macar si pentru ca puteti merge in locuri frumoase si cumpara lucruri care va incanta.



