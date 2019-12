HOROSCOP weekend 6-8 decembrie 2019. Luna în Berbec. Visăm mare și îndrăzneț

HOROSCOP Iata horoscopul de weekend 6-8 DECEMBRIE 2019 scaldat in lumina Lunii in Berbec, cu o energie de start si nou inceput plin de elan ce ne prinde bine. Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi.



HOROSCOP Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o energie invincibila care are credinta inocenta ca orice este posibil. Poti lua decizii impulsive, mai ales ca toata lumea se misca rapid. Rezista tentatiei sa faci orice sub presiunea altora, ci doar sub propria ta vointa.



HOROSCOP Cand Luna este in Berbec, sunt zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.



HOROSCOP Pot fi totodata si zile foarte puternice emotional. In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine abordeaz-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste “batalia” din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Suntem neobositi sa incepem ceva ! Este un timp bun pentru inceputuri ce vin din a-ti infrunta o frica. Acei fluturi in stomac pe care ii simti la un inceput in necunoscut este semnalul ca ai cutezat sa iesi din zona de confort.



HOROSCOP Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Berbec :



HOROSCOP Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.



HOROSCOP Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls. Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa.



HOROSCOP Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

