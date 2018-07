Horoscop weekend 6-8 iulie 2018. Weekend mixt cu aroma de bine cu Luna in Berbec si Taur!

Horoscop weekend. Pregateste-te pentru un weekend magic si benefic, intrucat Luna in descrestere este in Berbec jumatate de weekend si in Taur cealalta jumatate. Avem asadar entuziasm, energie, viteza, inceputuri fulminante nerabdatoare urmate de pace, impamantare, simturi, gatit, rasfat, stare de bine. Acestea sunt starile pe care ni le ofera tranzitul Lunii in aceste 3 zile.

Intre vineri 6 iulie si sambata dupa-amiaza 7 iulie 2018, Luna este in Berbec, urmand ca pana la finele weekendului sa fie in Taur .

Iata o combinatie benefica de care avem nevoie pentru simturile si sufletul nostru, pe fondul a 5 astre retrograde la acest moment!

Luna este cel mai apropiat astru de Pamant si ne defineste si influenteaza major starile emotionale, drept pentru care a-i cunoaste tranzitul este important.

Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te calatorie!

Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Primim de la Luna in Berbec o mare energie ce ne propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte acum.

Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi.

Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o energie invincibila care are credinta inocenta ca orice este posibil. Poti lua decizii impulsive, mai ales ca toata lumea se misca rapid. Rezista tentatiei sa faci orice sub presiunea altora, ci doar sub propria ta vointa.

Cand Luna este in Berbec, sunt cateva zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi cateva zile foarte puternice emotional. In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine atac-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste “batalia” din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Daca esti o persoana statica, acum este momentul sa incepi sa te misti sau sa te inscrii la o clasa de arte martiale de exemplu. A face ceva iesit din obisnuit si care are si o componenta fizica, de miscare, este foarte satisfacator pentru Luna in Berbec.

Ce sa faci cand Luna este in Berbec?

Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect.

Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls.

Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa.

Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

Din a doua parte a zilei de Sambata dar si Duminica, Luna intra in Taur si schimba registrul emotional!

Cand Luna este in pamantescul Taur, raspandeste o energie calda si impamantata asupra noastra. Emotiile devin mai stabilizate acum si ne simtim rabdatori, ceea ce a lipsit sub Luna in Berbec. Aici Luna ne da multumire si pace.

Acum este momentul sa iei contact cu frumusetea trupului tau. Fa-ti un masaj, o manichiura, o baie cu spuma si uleiuri esentiale. Iubeste-ti toate partile fiintei tale. Daca ai rani, onoreaza-le pentru ca aceste rani fizice iti arata ca ai supravietuit. Poti avea capacitatea sa vezi frumusetea din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, asa vor face si altii.

Hraneste-ti simturile, miroase, gusta, simte, auzi, vezi lucruri frumoase. Uneori avem tendinta de a ignora importanta acestor gesturi, din cauza grabei si stresului. Luna in Taur te incurajeaza sa devii constient. Ce auzi acum? Ce mirosuri sunt in jurul tau? Mananca un fruct preferat si savureaza-I aroma.

Taurul este despre abundenta vietii. Mergi din camera in camera si priveste tot ce ai realizat si agonisit. Care sunt lucrurile valoroase pe care le vrei alaturi de tine in continuare ? Da la o parte posesiunile de care nu mai ai nevoie. Arunca-le sau da-le altora.

Verifica-ti contul bancar si invata despre cum ai putea sa iti cresti economiile si sporesti investitiile.

In timp ce siguranta financiara este importanta, securitatea emotionala este la ordinea zilei acum. Rutinele pe care le faci sub Luna in Taur iti dau stare de confort. Obiceiurile pozitive iti elibereaza mintea si te ajuta sa fii creativ. Lucreaza la ceva unde se afla talentul tau natural. Arta, mici mestesuguri, gradinarit, muzica, gatitul – iata indeletniciri pentru suflet, corp si minte sub Luna in Taur.

Iata horoscopul zilelor de weekend 6-8 iulie 2018 sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sunt zile in care este bine sa te gandesti la finante, la aspecte practice si la toate acele idealuri ale tale care depind de starea ta mentala si de impamantarea ta de zi de zi. Fa tot ce poti pentru acest moment ca sa iti fie bine si lasa ingrijorarile pentru viitor deoparte. Atentia pe care nu ai primit-o cand trebuia poate veni sa te bantuie ca sa o vezi si vindeci. Nu ridica prea multe steaguri daca nu esti sigur despre alegerile tale si nu intelegi prea clar situatiile in care esti.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lumea exterioara pare stresanta si simti nevoia sa stai in stare de bine si confortabil in interiorul casei, in zona de siguranta ce te protejeaza de lucrurile pe care nu le poti infrunta inca. Respecta-ti limitele si nu forta sa sari prea multe ziduri. Unele presiuni sunt setate doar in mintea ta. Reaminteste-ti ca nu ai de facut nimic care nu te face sa te simti bine, chiar daca ti-ar aduce anumite beneficii.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Respiratia mea este sincronizata cu Universul

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ceea ce crezi despre lume si istoria sa se poate dovedi a fi foarte diferit decat anticipai, iar asta va face ca totul sa fie mai usor si clar pentru viitor. Pe masura ce iti schimbi perspectiva si vezi evenimentele din trecut exact asa cum au fost, lectiile iti vor fi invatate si te vei putea duce mai departe in viata mult mai liber. Nu ai de ce sa stai in propria ta cale si sa duci batalii care nici macar nu mai sunt deloc batalii.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Adevarul ma elibereaza