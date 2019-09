HOROSCOP weekend 6-8 septembrie 2019. Vărsătorii trebuie să facă compromisuri, Gemenii trebuie să își rezolve problemele cu partenerii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 6-8 septembrie 2019 , primul weekend al toamnei aflat in continuare sub influenta celei mai benefice Luni Noi a anului, cea din 30 august. Insa nu doar ca suntem in continuare ajutati astral prin aceasta lunatie, dar Luna este in Sagetator tot weekendul. Aceasta gazda care e Sagetatorul are surprize pentru fiecare. Sa le aflam !

HOROSCOP. Dragostea este este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna este astrul ceresc ce “raspunde” si ne coordoneaza emotiile si are un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

Jupiter, planeta norocului, este direct in Sagetator dupa 4 luni de retrograd, iar Luna este tot in Sagetator.

Luna inseamna instinct, Sagetatorul este insetat dupa experiente proaspete, deci aceste zile sunt ideale sa iti asculti instinctul si sa o iei din loc, fara sa fii singur si chiar sa parcurgi distante mari.

HOROSCOP. Adevarul curge usor si uneori cade ca un bolovan. Este un timp excelent sa spui lucrurilor pe nume pentru ca o poti face fara greutate si cu entuziasm, fara blocaje emotionale si cu multa sinceritate.

Starea de spirit ne este ridicata si joviala, prietenoasa ideala pentru a socializa, a calatori si a studia in mod activ. Energia inspira vitalitate fizica fapt ce ne ajuta sa combatem inertia. Poti simti ca vrei sa mergi pe jos undeva in loc sa iei masina, de exemplu.



HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 6-8 septembrie 2019:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu iti respinge persoana iubita daca in aceste zile iti pune intrebari precum “Ce ai azi?” , “Ai ceva ?”, “Nu esti in apele tale?”. Daca singurul tau raspuns este un scurt “Nu am nimic, nu e nimic !” acompaniat de un chip acru si distant, nu vei face decat sa starnesti furie sau distanta in el/ea. Nu e nicio rusine sa ai si zile cu stare de spirit mai proasta sau cu iritabilitate. Desigur ca te intreaba ce ai, este firesc. Insa a fi intr-o relatie implica dialog si cand nu ai chef. Bucura-te ca ai cu cine sa manifesti incredere reciproca, cu cine sa vorbesti orice, este un cadou pe care nu multi il au !

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Zile ca acestea pot insemna o revigorare totala pentru relatia ta. Dar starea ta de spirit si pofta de actiune nu ar trebui sa te faca insensibil in fata persoanei iubite si a starilor sale. Nu e nimic mai rau intr-o relatie decat sa ai in preajma un comediant cand nu esti in toanele tale. Ca atare, configureaza zilele in functie de starea amandurora. Cel mai important este sa aveti activitate comuna. Puteti iesi la o cina speciala sau sa gatiti ceva impreuna, sa mergeti la filme sau la teatru sau sa jucati ceva…folositi-va fantezia.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile s-au schimbat in ultimul timp, nimic nu ramane la fel cum era in lunile sau anii trecuti si la fel se intampla si cu o relatie. Daca nu mai ai aceeasi conexiune cu partenerul, foloseste aceste zile ca sa solutionati subiectele nevorbite si sa faceti un nou inceput. Fii curajos si vorbeste despre ce vise si idei ai pentru cuplu. Vei vedea ca legatura inimilor este mai apropiata decat credeai.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.