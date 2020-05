Horoscop weekend 8-10 mai. Racii au parte de iubire, Fecioarele trebuie să fie pregătite pentru o nouă poveste de iubire

A fost ultima din seria de trei puternice SuperLuni pline din acest an. Aceasta marcheaza fertilitatea si se numeste si florala pentru ca are loc cand florile sunt in maxim de inflorire. Natura zumzaie pe modulul de crestere, evolutie, dezvoltare.

Aceasta Luna plina in Scorpion a amplificat si efectul cuadraturii dintre Venus, planeta relatiilor si iubirii cu Neptun, planeta viselor si imaginatiei, deci ne putem astepta si spre weekend la o portie de nostalgie justificata astral.

Vechi amintiri rasar din adancurile subconstientului si vor face ca oamenii sa se uneasca emotional si vor crea contextul potrivit pentru meditatie. Efectul acestei alinieri ar trebui sa dureze vreo saptamana dar de aceasta data se va intinde pana spre luna iulie din cauza retrogradului planetei Venus ce va incepe de la jumatatea lunii mai.

Intre timp, in aceste zile de weekend, sa folosim energia mai blanda oferita de tranzitul Lunii in Sagetator.

Daca apare orice fel de problema cat timp Luna e in Sagetator, atmosfera ajuta sa poti vedea imaginea de ansamblu si sa realizezi de ce se intampla ceea ce se intampla, care pare a fi planul pe termen lung pentru viata ta. Cand ai acest tip de abordare, dintr-o data te expandezi in viata ta, ti se schimba filozofia despre lume, exact specialitatea Sagetatorului.

Sagetatorul inseamna miscare, spirit aventurier si neobosit in a experimenta viata asa cum este ea. Asta ne pune automat si in modulul de asumare de riscuri.

Iti va placea mult mai mult sub acest tranzit sa mergi pe jos mult, sa mergi cu bicicleta, sa calaresti, sa faci sporturi fel si chip. Daca te simti blocat emotional, mersul la sala te va ajuta mult si iti va da un sentiment de realizare si implinire. Datorita acestui impuls de a fi activ, te poti enerva daca ai de facut sarcini banale de zi cu zi. Fa-le daca trebuie, insa asculta muzica ce te stimuleaza.

Luna inseamna instinct, Sagetatorul estr insetat dupa experiente proaspete, deci aceste zile sunt ideale sa iti asculti instinctul si sa o iei din loc, fara sa fii singur si chiar sa parcurgi distante mari.

Adevarul curge usor si uneori cade ca un bolovan. Este un timp excelent sa spui lucrurilor pe nume pentru ca o poti face fara greutate si cu entuziasm, fara blocaje emotionale si cu multa sinceritate.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:



Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Una din cele mai posibile situatii sustinute astral pentru acest weekend este startul unei povesti romantice care poate fi plina de entuziasm, adrenalina si simtire profunda. Fie ca intalnesti pe cineva la sala de sport, fie in alta parte, pasiunile comune vor fi ceva ce va leaga. Cineva nou intalnit iti poate trezi o pasiune la care nu te gandeai. Daca esti deja intr-o relatie, munca impreuna la ceva ce va leaga si va pasioneaza va ajuta sa construiti un viitor bun impreuna deci sa va consolidati legatura. Cuvantul cheie al weekendului iti este clar, da ? Pasiunea.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Acesta poate fi un weekend foarte inaltator pentru tine in care vei vedea cum tu si persoana iubita va invartiti in cercuri sociale noi sau decideti sa deveniti mai implicati in varii activitati in comunitate si societate. Aspectele astrale iti ofera oportunitati sa iti faci noi prieteni care iti vor fi de mare folos in viitor. Daca esti singur, bucura-te de iesiri relaxante, fara asteptari si fara presiuni. Daca o noua relatie a fost mai mult in stationare decat sa avanseze, lucrurile vor incepe sa se imbunatateasca si sa se stabilizeze.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Puternice influente astrale ale momentului in sectorul tau social pot duce la pasiuni spumoase si la sentimente ce cresc din ce in ce mai mult. Fii deschis la orice ocazii sociale ti se prezinta pentru ca nu stii cine iti cucereste inima dintr-o privire. Daca esti intr-un cuplu, este un timp potrivit sa gestionezi aspecte ce tin de bani sau de alte teme cheie care va pot influenta legatura. Facand asta vei aduce usurare in relatie. In plus, in zilele urmatoare vei simti cum romantismul se poate dezvolta si transforma in mai multa intimitate si apropiere.

