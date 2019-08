HOROSCOP weekend 9 - 12 august 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii au parte de o infuzie amoroasă, Taurii pleacă departe cu persoana iubită

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 9-11 august 2019 :

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Crezi ca viata ta amoroasa ar avea nevoie de o infuzie de raze de soare ? Daca da, fii pe faza pentru ca acest weekend poate fi in mod special stralucitor si cu vibratii ridicate pentru dragoste. Aspectele astrale minunate ale acestor zile te fac foarte deschis sa imbratisezi cu toata inima noi experiente si vei avea si compania potrivita pentru asa ceva. Foarte posibil sa inceapa si o noua iubire, acest lucru fiind bine aspectat astral. Exista si potential sa intaresti o legatura speciala prin ceea ce vei face. Ca atare, treci la iubit !

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Viata ta amoroasa poate fi un aspect extrem de personal pentru tine acum, deci timp de calitate departe de lume impreuna cu persoana iubita pare a fi ideea cea mai buna pentru tine. Orice speri sau iti doresti sa obtii pe plan domestic alaturi de jumatatea ta se va realiza numai in spiritul cooperarii. Sunt zile bune si pentru a investi in caminul tau, rezultatele iti vor aduce satisfactie. Daca esti singur, ia in calcul sa inviti pe cineva la tine acasa si sa gatesti ceva delicios ; aceasta reteta va face furori.

