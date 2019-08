HOROSCOP weekend 9 - 12 august 2019. Vă afirmați ca un leu în fața celorlalți, spiritul aventurier iese la suprafață

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend de dragoste 9-11 august 2019 in cea mai norocoasa conjunctura astrala din ultimele luni. Finalul celei mai bune saptamani din august si poate din tot anul 2019 de pana acum aduce o miscare astrala mult asteptata : Jupiter, Marele Benefic al astrologiei, revine la miscarea sa directa in Sagetator dupa 4 luni de stationare retrograda. Acest eveniment este vegheat de Luna care este tot in Sagetator intregul weekend. Luna se afla intre Luna Noua din 1 august si Luna plina din 15 august, intr-un culoar astral scaldat de noroc, oportunitati, sanse si vesti bune. In plus, de duminica, Mercur planeta comunicarii si gandurilor se muta in zodia Leu unde inca este Soarele.

HOROSCOP Dragostea este puternic impactata de aceste evenimente cosmice.

Ea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna este astrul ceresc ce “raspunde” si ne coordoneaza emotiile si are un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

HOROSCOP Jupiter din nou direct in Sagetator dupa 4 luni de retrograd ne aduce expandarea experientelor si imbunatatirea intelegerii altor oameni. Daca reusesti sa intelegi alt om, vei fi mult mai bun si bland si nu vei mai fi in stare de judecata sau ura ci de iubire.

HOROSCOP Mercur in Leu ne aduce nevoia si sansa de a ne exprima si afirma ca un leu in jungla in fata semenilor, prin ce gandim si vorbim. Sa fii tu insuti, sa te manifesti, sa ai incredere in tine si sa iti lasi personalitatea sa straluceasca – iata ce urmeaza sa ne invete Mercur in fascinantul Leu.

Ce aduce bun Luna in Sagetator in acest weekend ?

HOROSCOP Starea de spirit este ridicata si joviala, prietenoasa ideala pentru a socializa, a calatori si a studia in mod activ. Energia inspira vitalitate fizica fapt ce ne ajuta sa combatem inertia. Poti simti ca vrei sa mergi pe jos undeva in loc sa iei masina, de exemplu.

Daca apare orice fel de problema cat timp Luna e in Sagetator, atmosfera ajuta sa poti vedea imaginea de ansamblu si sa realizezi de ce se intampla ceea ce se intampla, care pare a fi planul pe termen lung pentru viata ta. Cand ai acest tip de abordare, dintr-o data te expandezi in viata ta, ti se schimba filozofia despre lume, exact specialitatea Sagetatorului.

HOROSCOP Sagetatorul inseamna miscare, spirit aventurier si neobosit in a experimenta viata asa cum este ea.

Asta ne pune automat si in modulul de asumare de riscuri. Iti va placea mult mai mult sub acest tranzit sa mergi pe jos mult, sa mergi cu bicicleta, sa calaresti, sa faci sporturi fel si chip. Daca te simti blocat emotional, mersul la sala te va ajuta mult si iti va da un sentiment de realizare si implinire. Datorita acestui impuls de a fi activ, te poti enerva daca ai de facut sarcini banale de zi cu zi. Fa-le daca trebuie, insa asculta muzica ce te stimuleaza.

HOROSCOP Luna inseamna instinct, Sagetatorul estr insetat dupa experiente proaspete, deci aceste zile sunt ideale sa iti asculti instinctul si sa o iei din loc, fara sa fii singur si chiar sa parcurgi distante mari.

Adevarul curge usor si uneori cade ca un bolovan. Este un timp excelent sa spui lucrurilor pe nume pentru ca o poti face fara greutate si cu entuziasm, fara blocaje emotionale si cu multa sinceritate.

