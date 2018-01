Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei de la celebrul astrolog britanic Russell Grant

Horoscop zilnic. Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama. In calitate de astrolog preferat al Marii Britanii, Russell Grant ofera horoscop de calitate pentru marile publicatii media din Regatul Unit si din alte tari. In 1978 a intalnit-o pe Regina Mama la expozitia Societatii Britanice de Astrologie iar acesta i-a facut harta astrala, dupa care a devenit din ce in ce mai solicitat atat de membri ai Familei Regale cat si de apropiatii acestora.

Cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, horoscopul sau este apreciat zilnic de peste 4 milioane de persoane. Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste.

Horoscop zilnic. Iata care este sfatul zilei de care este bine sa tii cont in functie de zodia ta, conform horoscopului lui Russell Grant.

Horoscop zilnic BERBEC

O dorinta de libertate te poate tenta in a declina o buna oportunitate de cariera. Gandeste-te de doua ori inainte de a refuza. Desi munca la o companie de prestigiu iti va consuma timpul destinat placerilor, vor exista alte compensari. Vei face mai multi bani si veti dobandi cunostinte, experienta si abilitati noi. Foloseste acest venit suplimentar pentru a finanta educatia cuiva sau pentru a-ti imbunatati propriul standard de trai. Nu uita, nu trebuie sa fie o angajare permanenta. Intotdeauna poti renunta dupa un an sau doi.

TAUR

Daca eviti o situatie neplacuta, vei avea numai o usurare sufleteasca temporara. Trebuie sa confrunti problema mai devreme sau mai tarziu. Daca esti refuzat dintr-o pozitie la o organizatie educationala, culturala sau spirituala, fii cu inima deschisa in continuare. Vor aparea si alte oportunitati ce te vor interesa. Mentine-ti ochii deschisi pentru pozitii similare la concurenta. Desi poate nu sunt la fel de prestigioase, pot fi mai potrivite cu personalitatea ta. Cand o usa se inchide, aproape intotdeauna cel putin un geam se deschide daca nu chiar o usa.

GEMENI

Daca ignori regulile, va fi mai mult rau decat bine. Nu ai nevoie de reputatia unei persoane necooperante. Cineva pe care vrei sa impresionezi iti va observa comportamentul. Daca te vad ca ceri favoruri speciale sau regim preferential, se vor reorienta. Vazand un rival ca obtine succes pe jobul tau dorit poate fi cam greu de inghitit. Opreste-te din a te tot gandi ce are de gand angajatorul sa faca pentru tine si gandeste-te ce poti face tu in plus pentru compania sau seful tau. Aceasta va fi o schimbare ce te va imputernici.

