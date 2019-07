HOROSCOP ZILNIC - 6 iulie 2019. Arhanghelii Mihail și Rafael au un mesaj pentru TAURI

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP SPIRITUAL. Iata pentru SAMBATA 6 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP SPIRITUAL. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP SPIRITUAL. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP SPIRITUAL. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MAI PUTINA CAFEA SI COFEINA

Ai primit azi acest mesaj pentru ca ai consumat sau consumi prea multa cafeina in cafea, ceai, cola sau ciocolata si aceasta in exces iti dauneaza sanatatii corpului fizic. consumul in exces a acestei substante iti creste nivelul de anxietate, ceea ce creaza toxine in corp induse de stres. Anxietatea te blocheaza sa te simti in siguranta, fericit si conectat.

Daca tu sau o persoana la care te gandesti acum sunteti dependenti de cofeina, Arhanghelul Mihail in cooperare cu Arhanghelul Rafael, te pot ajuta cu siguranta sa reduci sau sa inlaturi aceste pofte. Este vital sa retii ca nu cafeaua iti da energia ci Dumnezeu este surpsa intregii energii de care ai avea vreodata nevoie. Citeste rugaciunea de mai jos ca sa invoci fortele vindecatoare ale acestor arhangheli.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : reduce sau elimina cafeina din dieta ta zilnica ; implica-te in tehnici de relaxare precum meditatia, yoga sau masajul pentru a te destresa ; observa-ti gradul de tensionare inainte si dupa ce consumi cafeaua si fii sincer cu tine daca observi ca ai o anxietate suplimentara generata de cafea ; consuma aceste produse moderat sau inlocuieste-le cu altele mai putin daunatoare consumului in exces, de exemplu cafeaua decofeinizata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va cer sa imi taiati corzile de atasament pe care le am cu produsele ce contin cofeina pentru a-mi onora energia naturala a corpului meu si ritmul ei fara chimicale.

HOROSCOP SPIRITUAL. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CERE O A DOUA OPINIE

Arhanghelul Mihail ti-a auzit rugaciunile si gandurile si, impreuna cu Arhanghelul Rafael, ingerul vindecarii si sanatatii, te ghideaza ca in caz ca te confrunti cu o provocare ce tine de sanatatea ta, sa te indrepti si spre alti profesionisti in afara de cei de pana acum, pentru a obtine o a doua, a treia sau chiar a patra opinie. Ei vor sa stii ca exista multe optiuni si alternative disponibile pentru tine prin care sa iti refaci complet starea de sanatate. Acelasi mesaj iti este transmis si pentru altcineva drag care are nevoie de sanatate acum.

O situatie de sanatate poate beneficia de mai multi specialisti din domenii diferite sa lucreze in completare, deci mesajul actual nu este neaparat sa schimbi actualii medici…. decat daca ai primit deja acest mesaj de la propria ta intuitie si experienta. Acest mesaj de azi iti valideaza nevoia de a-ti lua situatia in propriile maini si sa devii propria ta autoritate principala cand vine vorba de restaurarea sanatatii depline.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : alege un specialist pentru sanatatea ta cu care esti confortabil si in care ai incredere instinctiva ; cerceteaza mai multe informatii despre subiectul de sanatate ce te preocupa si ia totul mai mult in propriile tale maini ; obtine a treia si a patra opinie la nevoie pana cand esti satisfacut de raspunsuri.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ghidati catre cei mai buni specialisti din cele mai bune domenii de sanatate pentru a fi deplin sanatos din toate punctele de vedere.

HOROSCOP SPIRITUAL. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IERTAREA VINDECA

Ai primit acest mesaj azi ca o reamintire a faptului ca furia, cand este stocata in minte si in corp, este daunatoare pentru sanatatea ta iar uneori este chiar letala. Desi ceva din trecut, ceva ce s-a intamplat, iti poate parea de neiertat, este timpul sa te scoti din aceste emotii toxice … de dragul tau. Iertarea nu inseamna “Sunt ok cu ce ai facut” ci mai degraba indica “Nu mai sunt dispus de acum incolo sa sufar din cauza gandurilor si emotiilor de furie.”. Arhanghelul Mihail impreuna cu Arhanghelul Rafael, ingerul sanatatii, iti stau alaturi pentru a-ti reinstala pacea in minte si in corp prin acest proces de iertare. Tot ce ai de facut este sa le ceri ghidarea si sa fii dispus sa ierti. Restul vor face ei.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : iarta-te pe tine pentru tot ce crezi ca ai facut sau nu ai facut ; fii dispus sa iti ierti corpul ; scrie o scrisoare persoanei pe care ai fost furioasa apoi distruge-o, rupe-o sau arde-o, ca simbol al eliberarii din tine a emotiilor negative asociate situatiei ; iarta repetat pana cand simti pace ; fii sincer cu tine si cu altii despre adevaratele tale sentimente.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, eu sunt dispus sa ma iert si sa ii iert pe altii in schimbul a ceea ce vreau cu adevarat : pace si sanatate. Va rog sa ma calauziti in acest proces.