HOROSCOP zilnic 8 decembrie 2019. Berbecii navighează pe teritorii alunecoase, Gemenii au o viață amoroasă complicată

HOROSCOP Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 8 DECEMBRIE 2019. Venus e in Capricorn si face sextil cu Neptun aflat in Pesti, ceea ce da acestei zile de duminica o aura visataore, romantica si magica. Soarele face cuadratura cu Neptun si nu-ti de ales decat sa te lasi purtat de aceasta vraja. Cine ti-a furat inima? Pe cine ai pus ochii? Luna va intra in Taur in aceasta seara si in curand vei putea sa separi realitatea de fals.

Neptun si Venus, magie cat cuprinde!

Neptun si Venus rostesc cuvinte magice azi. Dragostea pare infloritoare si esti gata sa ierti in numele iubirii. Soarele face cuadratura cu Neptun si uneori iti este greu sa tragi linie, chiar daca ai argumente in acest sens. Dragostea este neconditionata, iar Neptun te face sa mai inchizi ochii uneori.

O zi creativa, poate lucrezi la redecorarea casei sau la un proiect care necesita multa imaginatie. Atentie, insa, poti fi pacalit de unele aspecte. Nu te minti singur!

Cand luna va intra in Taur vei putea vedea mai clar lucrurile, dar si sa te bucuri de luxul care ii place Taurului. O alta supriza pregatita de Luna este conectarea cu Jupiter in Capricorn, precum si cu Uranus in Taur, ceea ce face ca norocul sa-ti surada.



Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Daca ai navigat unele teritorii mai alunecoase in iubire in ultimul timp, astazi in sfarsit gheata se va sparge si vei avea oportunitatea de a vindeca ce te durea. Deschide-ti mintea si ai incredere acum in inima ta : daca poti respecta pe cineva si sa si inveti din experiente provocatoare, daca poti avea smerenie si sa fii mai iertator, vei fi in stare sa aduci armonie in lumea ta romantica mult mai repede decat iti imaginezi.



HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Daca te aventurezi pe un teritoriu nou astazi, inseamna ca esti dispus sa te deschizi spre idei proaspete si benefice acum. Daca ai oportunitatea sa petreci timp cu o persoana ce reprezinta noul tau interes romantic, vei fi plin de entuziasm sa iti impartasesti ultimile ganduri si revelatii despre viata. Este mereu un deliciu sa te simti conectat romantic cu cineva, dar cand mai ai si multe de discutat si pierzi notiunea timpului, aceea e clipa in care stii ca este vorba de ceva special cu adevarat.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Daca ai tot avut diverse batalii intr-o viata amoroasa complicata de ceva timp, astazi poate fi ziua in care sa primesti niste raspunsuri la cele mai puternice intrebari ale tale. Tu cauti pacea mintii dar poate nu ai facut inca propria ta munca interna necesara ca sa intelegi mai profund ce se intampla de fapt in lumea ta romantica. Continua sa te uiti acum spre sursa : este in tine, acolo unde exista si cheia ce iti descuie solutiile la problemele inimii.



