Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 10 AUGUST 2019. Numai azi nu e maine!

HOROSCOP zilnic. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 10 AUGUST 2019 ; Cosmosul ne-a oferit o saptamana benefica ce nu s-a incheiat inca. Maine au loc doua miscari planetare foarte importante pentru noi : pe de-o parte Mercur, planeta comunicarii si gandirii, iese din Rac si re-ajunge in Leu acolo unde a mai fost la inceputul acestei veri inainte de a doua miscare retrograda. Pe de alta parte, Marele Benefic Jupiter iese din retrogradul sau anual care a durat 4 luni. Ambele sunt vesti extrem de bune pentru noi. De luni, Uranus, planeta rebela si imprevizibila, va intra in retrograd pana in ianuarie, deci lucrurile se schimba pentru multi dintre noi, pe multe planuri. Avand insa pe Jupiter in miscare directa si pe Mercur, cel ce ne sustine cum sa comunicam si sa gandim, in curajosul si regalul Leu, avem si speranta pentru intamplari bune in perioada urmatoare !

HOROSCOP Luna este si astazi in Sagetator, sustinand atmosfera de entuziasm a momentului, iar celelalte planete isi aduc contributia la aceasta stare.

Relatiile primesc prin Venus semafor pe unda verde, intelegere si fericire. Neptun aduce un aer romantic iar Marte ne sustine sa avem energie sa ajungem la linia de sosire. Norocul se schimba si ai nevoie sa fii total prezent in viata ta ca sa vezi ce ti se ofera si sa prinzi din zbor la momentul potrivit.

Poate ca aceasta stare te indeamna sa faci totul mai mult, sa mananci mai mult, sa iubesti mai mult, sa calatoresti mai mult, sa cheltui mai mult. Dar nu are nimic ! Sunt destule alte momente in care sa fii restrictiv dar acum e o vreme in care sa traiesti mare si sa te bucuri de viata. Meriti sa primesti binecuvantarile astrale.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In actualul context planetar favorabil, Luna in Sagetator isi continua calatoria prin sectorul tau ce adora explorarea, invatarea superioara, cunoasterea mai temeinica si aventura, ceea ce te face sa simti ca vrei o felie mai mare din placinta numita viata. Tot inainte, ce te opreste ? Orice poate fi numita aventura si te poate bucura. Lasa-ti mintea libera sa creeze si ia in calcul orice posibilitate, in special in arena muncii si carierei, chiar si daca apar provocari aici.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu agentul schimbarilor, Uranus, ce se afla in zodia ta si se pregateste ca in doua zile sa intre in stationare retrograda pana in ianuarie, schimbarea este mai usoara pentru tine decat este pentru alti oameni acum. Asadar, lasa-te prins in aceasta energie si gandeste-te ce necesita schimbare in viata ta in special in ceea ce te priveste ca persoana, ori casa sau familia ta. Exista schimbari de stil de viata de facut in dieta, sport sau sanatate la modul general ? Acum este timpul sa actionezi. Este nevoie sa te ocupi mai indeaproape de relatii de familie, poate sa setezi unele granite sanatoase ? Nu ezita.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este ultima zi a lui Mercur, coordonatorul tau, in zodia Rac, pentru ca de maine se muta in Leu si lucrurile se vor usura si lumina mult pentru tine, ca si cum vei avea aripi de zbor in loc sa te chinui prin apele Racului. Deja sistemul tau intern poate simti aceasta schimbare. Foloseste ziua de azi ca sa iti privesti serios finantele, siguranta, valorile si posesiunile si asigura-te ca sunt in aliniere cu adevarurile tale de baza si cu dorintele tale cele mai profunde. Daca nu sunt, ia o decizie ferma sa pui la punct un plan de schimbare.

