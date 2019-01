Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru duminică 20 ianuarie 2019. Soarele intra în Vărsător!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 20 IANUARIE 2019; astazi, Soarele intra pentru aproape o luna in Varsator, tocmai cand Luna devine plina (maine pentru Europa si azi pentru America) si rosie sangerie, generand eclipsa totala de Luna. Energia Varsatorului se activeaza puternic in fiecare dintre noi. Pentru multi, aceasta este o veste buna pentru ca “imprumutam” din calitatile vizionarului Varsator ! Cat timp Soarele este intr-o zodie, si in noi se activeaza caracteristici ale acesteia, pentru ca fiecare dintre noi avem cate putin din fiecare zodie in noi!

Varsatorul este semn de aer, coordonat de Uranus si Saturn. Culorile sale dominante sunt argintiu si albastru deschis electrizant.

Punctele forte : progresiv, orientat spre viitor, independent, umanitar, sociabil, amuzant cu prietenii, de mare ajutor cu oamenii, intelectual, lupta pentru cauze.

Puncte slabe : nu face compromisuri, foarte temperamental, fuge de exprimarea si manifestarea emotiilor ; nu ii plac limitarile, promisiunile nerespectate, singuratatea, situatiile plictisitoare sau prostesti, oameni care il contrazic.

Uranus ii da Varsatorului calitatile de vizionar dar si natura agresiva si abrupta desi timida uneori. Este capabil sa perceapa viitorul si stie exact ce vrea sa faca peste cinci ani de acum ! Se poate transforma usor, deci e cunoscut ca mare ganditor, progresist si umanitar.

Iata 7 moduri prin care sa iti fie foarte bine cat timp Soarele este in Varsator :

1. Gaseste ceva pentru care simti pasiune

2. Nu lasa emotiile sa preia controlul tau total

3. Fii tu insuti cat de mult poti !

4. Conecteaza-te doar cu oamenii la care tii cu adevarat

5. Incepe sa iti pui intrebari despre orice, la modul foarte concret

6. Regandeste-ti viitorul

7. Inceteaza sa stai si sa pierzi vremea

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Multi oameni trag de tine pentru diverse actiuni si poate fi in interesul tau sa ii mentii fericiti. Nu par preocupati de calitatea a ce faci cat sa te vada ca faci ceva , deci nu are sens sa pui presiune pe tine. Nu exista o varianta gresita aici pentru ca orice efort facut de tine va fi apreciat. Este o situatie castigatoare pentru tine, deci renunta la tensiune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea fi cu ochii pe o reducere importanta la ceva pentru care ai tot adunat bani, dar nu te grabi chiar acum sa faci cumparaturi. Inca trebuie sa prospectezi mai multe variante, macar de dragul de a te bucura de acest proces de alegere. Nu e intelept sa reactionezi rapid la o veste ce ar suna bine. Ia informatia dar nu iti reconfigura viata in jurul ei. Asteapta putin pana sa iti faci un nou plan de cumparaturi.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Da, viata ta este in controlul tau dar asta nu inseamna sa nu asculti deloc de sugestiile altora din cand in cand. Ia la studiat sfaturile recente de la prieteni si familie chiar daca ce ti se spune ti se pare infricosator. Uneori oamenii trebuie impinsi sa faca un salt inainte cu credinta si cine sa dea asemenea imbolduri decat cineva ce te iubeste ? Intri intr-o faza de noi posibilitati – prinde cateva si vezi unde te duc.

