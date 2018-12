Horoscop zilnic. Horoscopul zilei pentru sâmbătă 15 decembrie 2018. O zi plină de emoții pentru mai multe zodii

HOROSCOP.. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 15 DECEMBRIE 2018 ; Luna ajunge la primul patrar azi si este in Pesti tot weekendul si brusc o constientizare te poate izbi : Craciunul este la o aruncatura de bat ! Poate ai fost prins cu treburile zilnice si nici nu ai realizat ! Esti pregatit ? Ai inceput sa iti faci cumparaturile, sa iti rezervi bilete ? Sigur, Pestii – gazda Lunii in weekend – nu sunt despre aceste aspecte ale vietii ci despre spiritul Craciunului. Da, desigur, despre iubire. Cum sunt lucrurile pe acest plan la tine ?

HOROSCOP.. Luna in Pesti te ajuta sa iti implinesti visele. Fie ca asta inseamna sa scrii o scrisoare Mosului sau sa stabilesti cu persoana iubita unde doriti sa mergeti in zilele libere, acum este momentul sa te ocupi de pregatirea sarbatorilor ce se apropie. Saptamana trecuta, Luna Noua in Sagetator te-a setat pe un cu totul alt fagas pentru viitor si este timpul pentru tine sa faci actiuni spre aceasta

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :



HOROSCOP zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi poate fi o zi provocatoare pentru tine. Esti obisnuit sa fii suveran inconjurat de curteni care sa iti faca favoruri. Exista cineva ce incearca sa iti atraga atentia ca exista si alti oameni pe planeta in afara de tine. Un mesager neasteptat poate aparea ca sa iti dea de inteles ca nu totul se invarte in jurul existentei tale.



HOROSCOP zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai grija de tine si de nevoile tale azi. Este important sa te asiguri ca emotiile tale sunt hranite si ingrijite si stabile inainte de a incerca sa vindeci pe altii. Sentimentele tale pot fi puternice si neregulate. Poti vedea ca altii incearca sa se opuna credintelor tale. Stai pentru tine si fii puternic. Nu astepta pana in ultimul moment ca sa spui cuiva exact cum te simti despre o situatie.



HOROSCOP zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Foloseste abordarea neconventionala azi. Esti capabil sa castigi mult si sa stabilesti o cu totul alta perspectiva doar pentru ca iti deschizi ochii mai larg pentru a include ceea ce de regula ai respinge. Emotiile iti pot fi la limita si cel mai mic lucru te poate scoate de pe linia de plutire. Incearca cat de mult poti sa iti mentii cumpatul. Stabilitatea emotionala este cheia in a mentine un stil de viata sanatos.

