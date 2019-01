Horoscop zilnic : Horoscopul zilei pentru sâmbătă 19 ianuarie 2019. Ultima zi cu Soarele în Capricorn!

foto: Pixabay.com

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 19 IANUARIE 2019; Soarele se pregateste sa paraseasca zodia Capricorn pentru un an de zile si sa intre in cursul zilei de maine in Varsator, tocmai cand Luna devine plina si rosie sangerie, generand eclipsa totala de Luna de Luni 21 octombrie. Insa, asa, ca pentru ultimul sau dans in Capricorn, Soarele este in cuadratura azi cu celebrul rebel Uranus care stim ca este in Berbec pana la inceput de martie. Uranus este pentru ultima data in Berbec pentru 84 ani. Din martie, intra in Taur pana in 2026. Dat fiind ca Uranus inseamna imprevizibilitate, neasteptat, miscari rebele, lucruri total atipice, avem toate motivele sa ne intereseze orice miscare a lui Uranus !

Acest aspect astral dintre Soare si Uranus inseamna la revedere pentru plictiseala. Este un moment incitant si plin si de tensiune si de entuziasm. Energia este de asa natura incat nu mai ai cum sa ignori nicio problema pe care ai bagat-o sub pres si care acum se prezinta ca un mare elefant roz in incapere alaturi de tine. Ce ai de gand sa faci cu el ? Eclipsa rosie se apropie in doar doua zile, deci este timpul sa te scuturi de trecut ca sa poti intampina noul adus de eclipsa si de Uranus !

Daca te simti epuizat si obosit – ceea ce se prea poate pentru ca energia eclipselor afecteaza somnul inainte, in timpul si putin dupa ce au loc – ai grija de tine. Dormi pe saturate, mananca, conecteaza-te cu cei dragi, asemenea activitati sunt recomandate. Ignora toanele celor din jur daca ti se par ca sunt mai intorsi pe dos sau capriciosi. Nu trage de altii sa faca ce spui tu, ocupa-te doar de tine azi. Aduna-ti fortele. Vei avea nevoie de ele din plin saptamana viitoare, saptamana eclipsei totale lunare.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca iti pierzi rabdarea cu cineva care sta foarte bine la promisiuni dar mai putin bine la a le onora, azi e o zi buna sa ai o discutie de la suflet la suflet. Nu e chiar momentul pentru un ultimatum, dar clar e momentul sa spui persoanei sa coboare cu picioarele pe pamant si sa fie serioasa. Dificultatea discutiei depinde de cat de apropiat sau nu esti de persoana, retine asta. Incearca sa nu amesteci afacerile cu prieteniile pentru ca daca o faci, ambii veti suferi pe termen lung.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O noua posesiune iti poate aduce la suprafata unele emotii vechi ciudate si incepi sa te intrebi de ce se pune asa de mare semnificatie pe bunurile materiale. Da-ti timp sa integrezi acest lucru in viata ta si nu iti face griji daca nu se simte inca suficient de in regula pentru tine. Va trebui sa te adaptezi si poate sa nu fie confortabil la inceput, dar te va invata o lectie valoroasa. Daca poti gestiona un disconfort de termen scurt acum, te vei bucura de o mare imbunatatire in standardul tau de a trai mai incolo.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Stii vorba aceea ca gardurile bune fac vecini buni ? Ti se va parea foarte real azi cand, cu cat e mai mare distanta dintre tine si un prieten, cu atat veti ramane mai buni prieteni. Vietile voastre au devenit mult prea intrepatrunse si putina separare v-ar face bine. Desi au auzit unele secrete, sa nu crezi ca ai auzit tot adevarul. Iesi din orice combinatie si ramai neutru.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.