Horoscop zilnic. Iata acum horoscopul zilei de JOI 21 iunie 2018 pentru fiecare zodie; o zi speciala cu dubla semnificatie. Astazi este ziua marelui solstitiu de vara si este ziua in care Soarele aflat la punctul sau maxim de luminozitate asupra Pamantului intra in zodia Rac.

Racul este planeta asociata cu emotiile, familia si casa. Astfel, Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam de adevaratele sentimente si sa ne conectam cu sinele interior pentru a descoperi acolo care ne este adevarul.

Astazi spunem Bun venit solstitiului de vara, momentul cand Soarele atinge varful maxim pe Cer. Inca de la solstitiul de iarna din decembrie, lumina Soarelui a inceput sa creasca zi dupa zi. Iar aceasta saptamana atinge punctul de jumatate fata de momentul cand Soarele era in Capricorn la solstitiul de iarna, un semn zodiacal care ne intreaba “Si acum ce mai urmeaza?”. Acum este momentul sa te gandesti in spate la orice intentii, planuri si obiective pe care ti le-ai setat in preajma inceputului anului 2018. Saptamana aceasta este un moment potent sa verifici cum stai cu aceste intentii: Au crescut ele sub lumina Soarelui?

Nu te ingrijora daca lucrurile nu au mers conform planului. Unele intentii sunt asa: Au nevoie de mai mult timp si ingrijire ca sa devina realitate.

Solstitiul de vara ne ajuta sa ne conectam cu puterea noastra personala. Soarele actioneaza ca un reflector puternic, ne ajuta sa stralucim si sa vedem ce pasi avem de facut in acest sens.

Iata cum stai azi JOI 21 iunie 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi simti nevoia sa te bagi sub asternut si sa te gandesti la propriile dezamagiri. Dar problema este doar in capul tau, poate crezi ca nu prezinti interes pentru altii sau ca altora nu le pasa de tine. Asigura-te ca te calmezi si te ridici deasupra oricarei probleme. In acest fel vei putea avea un punct de vedere obiectiv.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi buna sa continui sa ai planurile puse in miscare si sa iei initiativa cu orice ai in minte, liber de orice insecuritati si indoieli care ti-ar putea intra in minte. Fii sigur ca mentii o stare mentala pozitiva in caz ca apar orice probleme si totul va iesi cu bine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti intr-o dispozitie rebela si asta te va conduce sa faci schimbari care sunt necesare ca sa vezi imbunatatiri in toate domeniile vietii tale. De indata ce vezi mingea rostogolindu-se, vei vedea ca este destul de usor si ca lucrurile ies excelent. Nu lasa ca entuziasmul sa iti fuga, altfel poti ajunge sa faci greseli. Ia totul pas cu pas, in ritm lent, si totul va fi bine.

