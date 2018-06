Horoscop zilnic miercuri 20 iunie. Tu ce tanjesti sa spui si nu ai spus inca?

Horoscop zilnic. Iata acum horoscopul zilei de MIERCURI 20 iunie 2018 pentru fiecare zodie ; suntem cu o zi inaintea solstitiului de vara si a intrarii in zodia Racului pentru o luna de zile. Insa anume astazi, Mercur care e in Rac dupa cum stim de saptamana trecuta este in trigon cu proaspatul retrograd Neptun in Pesti, marcand influente astrale considerabile asupra noastra.

Suntem pregatiti sa sarim la actiuni si sa ne realizam visele, insa Neptun retrograd ne pondereaza aceste vise, ajustandu-le la realitatea concreta palpabila la care avem acum acces.

Este o zi in care e util sa fim preocupati cate lucruri avem de facut pe lista si sa stim ca ele se vor multiplica periculos daca nu le rezolvam. Deci organizeaza-te. Planurile se pot schimba dar ramai flexibil si fa maximum din ce poti.

Combinatia Mercur-Jupiter-Neptun ne aduce inspiratie si oportunitati, dand cuvintelor noastre puteri magice. Ai tot dorit sa spui cuiva ce simti ? Vrei sa scrii ceva sau sa compui un cantec? Este un timp potrivit sa verbalizezi, sa te exprimi scris sau sa intrebi pe cineva orice ai nevoie sa intrebi.

Dupa aceasta etapa, vin la rand relatiile spre a ne ocupa de ele, intrucat Luna se muta pe seara in Balanta. Vine momentul sa ne intalnim cu ceilalti la jumatatea drumului, sa negociem armonios, sa ne facem punti spre ceilalti. Daca simti ca ai greutate in zona aceasta, da-ti timp si stai linistit pe seara, priveste un film, lasa-ti mintea sa hoinareasca departe de orice problema o vreme…

Iata cum stai azi Miercuri 20 iunie 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este un moment crucial pentru multe domenii ale vietii tale. Dar intrucat stii exact ceea ce vrei, vei lua masurile necesare. Fii totusi foarte atent, intrucat fiecare pas pe care il faci va avea un efect direct asupra viitorului tau.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astrele astazi iti favorizeaza comunicarea cu cei din jurul tau si in relatiile interpersonale. Vei fi in stare sa te reconectezi cu oameni de care te-ai mai separat dar pe care inca ii pretuiesti si respecti. Si iti poti face si noi prietenii care iti vor face viata de zi cu zi mult mai placuta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

A venit momentul sa incetezi sa pretinzi ca totul este roz si sa infrunti adevarul acum. Recunosti si tu ca unele aspecte pot fi mai bune. Deci este timpul sa faci ceva in acest sens. Doar tu poti lua orice aspect in propriile maini si suci viata in alt sens. Nu te indoi si nu iti lasa dubiile sa iti submineze eforturile. Vei vedea ca in acest fel vei obtine pacea si fericirea.

