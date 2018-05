Horoscop zilnic miercuri 9 mai 2018. Pentru ce zodie se termină decepțiile?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru MIERCURI 9 mai 2018, zi in care Soarele care e in Taur este in opozitie cu Jupiter care e in Scorpion. Soarele in Taur vrea sa construiasca, Jupiter in Scorpion vrea sa sape. Acest conflict te va impinge sa iti gasesti adevarata stabilitate a vietii tale curente. Cele mai puternice cladiri au fundatii solide : este la fel de important sa construiesti pe ruinele trecutului SI sa ridici structuri noi, menite sa raspunda mai bine actualelor tale nevoi si circumstante.

In continuare, este bine sa fim mai preocupati de lumea interioara decat de cea exterioara, de ce ne tulbura si cum sa alegem diferit ca sa ne curatam lumea interioara, asa incat ce vedem in lumea exterioara sa ne placa si sa ne bucure. Acest lucru este necesar datorita Lunii aflate in descrestere in drumul ei spre Luna noua din 15 mai care va fi in Taur.

Ni se cere sa ne concentram constient de a scapa de obiceiurile proaste si de gandirea negativa. In acest punct suntem cumva fortati sa ne oprim, sa contemplam si sa reflectam reevaluandu-ne viitorul. Ne gandim la ce am realizat si scapam de ce gandim prost ca sa putem pregati un nou inceput.

Iata horoscopul zilei de MIERCURI 9 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC

Te-a preocupat in ultima vreme istoria familiei tale? In ce mediu educational, social sau religios te-ai nascut? Care ii sunt valorile? Simti ca ai o afinitate puternica cu ei acum sau aveti puncte de vedere diferite despre viata? Acestea sunt directii interesante spre care esti favorizat astazi a le explora ca sa gasesti raspunsuri noi despre identitatea ta.

Horoscop zilnic TAUR

Este timpul sa iti elevezi perceptia despre propriul tau sine. Esti la fel de bun ca oricine altcineva, deci de ce sa nu o crezi? Problema este ca esti foarte sensibil din cauza egoului. Desi stii ce stiu si altii, te pedepsesti pentru diverse. Nu iti face niciun bine. Nu vei fi vreodata perfect asa cum nimeni nu va fi vreodata perfect. Deci, pentru ce te ingrijorezi?

Horoscop zilnic GEMENI

Astazi vei primi o portie in plus de sustinere de la planete pentru abilitatile tale intelectuale si de exprimare. Este un timp excelent sa iti organizezi gandurile despre a prezenta un proiect unui posibil colaborator, sa te implici intr-un schimb sau sa scrii. In termeni ai vietii tale private, este un timp bun de a examina ultimele evenimente si anumite aspecte unde esti in continuare neinteles sau inteles gresit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.