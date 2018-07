Horoscop zilnic SAMBATA 7 iulie 2018. Schimbare la orizont pentru siguranta ta!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 7 iulie 2018 pentru fiecare zodie.

Dimineata porneste cu Luna in Berbec care se metamorfozeaza in Luna in Taur pana la finele zilei, deci pregateste-te pentru o zi mixta. Ceea ce stabilisei la nivel de intentii si schite, incepe sa se materializeze. Insa nu poti avea nimic pana cand nu treci la actiune. Insa acum este bine sa fii ponderat si rabdator. Nerabdarea este al doilea nume al Berbecului. Insa impulsurile ti se mai domolesc si devii mai cu picioarele pe pamant, gratie Taurului. Fii spontan.

Starea de pace si impacare apare diseara si este nevoie de ea. Confortul este esential pentru Taur iar Luna in Taur ne face sa simtim la fel. La fel si siguranta. Daca ceea ce ai planificat pentru diseara nu se potriveste cu aceste cuvinte, las-o balta. Sigur, Uranus este si el tot in Taur iar el e in antiteza cu cuvintele de confort si siguranta deci e posibil sa isi bage si el nasul pentru un clopotel de trezire. El ne anunta ca schimbarea este la orizont si oricat de mult nu iti convine, lucrurile din prezent nu mai sunt cum erau in trecut. Deci gaseste-ti siguranta si confort in noile circumstante.

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 7 iulie 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi pot simti o mare nevoie sa meditezi in singuratate. Desi nevoia este cauzata de anumite situatii de viata, recomandarea este sa o onorezi, iti va face bine. Poate ca este vorba de o meditatie pentru a te destresa de o activitate intensa recenta sau pur si simplu este o nevoie de a sta pe loc si de a vedea cum se misca lumea in jurul tau.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi sunt sanse mari sa realizezi anumite obiective de termen scurt. Exista o presiune de munca pe tine insa esti pregatit pentru orice provocare. Este timpul sa schimbi perspectiva si sa iti atintesti privirea pe obiective mai mari. Vei cheltui bani si investi timp in activitati placute in compania celor dragi.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti avea parte de una din urmatoarele situatii: un maraton de schimb de idei cu colegii de munca sau o presiune de a te incadra intr-un deadline sau un partener solicitant, insa oricare din ele te poate lasa stresat pana la finele zilei. Tu oricum esti un expert in a inota printre business, acasa si placeri. Seara te asteapta distractie si petrecere, cel putin asta doresti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO