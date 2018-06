Horoscop zilnic sambata 9 iunie 2018. Eu vreau si eu vreau acum! Tu ce vrei acum?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilnic pentru SAMBATA 9 iunie 2018 , zi de weekend cu Luna in Berbec pentru toate semnele si la cateva zile de Luna noua din 13 iunie. Ia viteza acum spre iubire, viata si tot ! Poate doresti sa apesi pe pedala de acceleratie, sa simti briza aerului prin parul tau si soarele pe chip. Luna in Berbec este in armonie cu Soarele si cu Mercur in Gemeni toata ziua si sigur vei gasi o cale sa ai o zi excelenta. Dar tot ea se izbeste de Venus in Rac si de Pluto in Capricorn, deci pe alocuri lucrurile pot deveni urate pe moment… Ramai in miscare !

Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Luna in Berbec vrea satisfactie imediata.

“Eu vreau si eu vreau acum !” striga tare Luna in Berbec. Daca striga suficient de mult, sunt sanse sa reuseasca pur si simplu pentru ca este prea mult efort sa i te opui. Asta si vrea un Berbec, sa razbeasca fara sa i se opuna nimeni. Ce strategie buna !

Astazi, Luna in Berbec te indeamna sa iti doresti o zi cu soare si distractie si o poti avea, cat timp te mentii in miscare si mentii atentia pe lucruri interesante dar usoare ca implicare emotionala.

Vestile si informatiile se pot imprastia rapid si egourile sunt inflamate.

Din cauza aspectului dintre Luna, Venus si Pluto de azi, se da o batalie de vointe si ambitii despre cine sa iasa castigator pe o anumita tema. Poate este despre cineva pe care il / o iubesti dar care te si zapaceste la cap, de nu stii daca sa iubesti sau sa urasti, iar acest conflict te oboseste si domina.

Cel mai bine este sa fii detasat ca sa nu intri in batalii de putere. E greu sa fii in echilibru cand ai emotii, insa lasa spontaneitatea sa te scoata din orice azi.

Du-te unde te poarta vantul vietii. Vorbeste deschis ce gandesti si simti.

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 9 iunie 2018 pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este timpul sa te decizi mai clar ce iti doresti, pentru ca sunt toate sansele sa ti le realizezi cu succes. Este o zi buna pentru comunicare, deci stabileste legatura cu prietenii si cunostintele, inclusiv cu cei cu care nu ai mai vorbit de ceva timp.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incearca sa iti mentii asteptarile coborate astazi. Ziua iti solicita sa fii atent la cele mai importante si serioase aspecte din viata ta si sa nu iti risipiesti energiile in niciun alt domeniu. Nu pierde timpul cu oamenii ce vor doar sa te raneasca. Stii sa ii simti si sa ii deosebesti.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti fi mai jos decat ar trebui cu nivelul de energie curenta si dinamism. Foloseste perioada aceasta pozitiva in avantajul tau si clarifica lucrurile, inchide capitole pentru totdeauna si da pagina. Foloseste influenta favorabila a astrelor ca sa rezolvi orice neintelegere cu cei dragi care ti-a tot stat pe cap in ultima perioada.

