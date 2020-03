HOROSCOP. Zodia Berbec. Totul despre bărbatul Berbec. Totul despre femeia Berbec

HOROSCOP. Condus de Marte, Berbecul este caracterizat de un simbol sub forma de V care semnifica coarnele sale. Dintotdeauna berbecul a fost asociat cu determinarea, initiativa si spiritul de lider, iar istoric berbecul a fost asociat cu soarele zeu.

HOROSCOP. Zodia Berbec. Despre zodia Berbec

Primul semn al zodiacului

Semn: Cardinal

Element: Foc

Energie: Yang

Conducator planetar: Marte

Anotimp: Iarna

Motto: Eu sunt

Piatra: Diamant

Culoare: rosu

HOROSCOP. Parti de corp guvernate de Berbec: fata si cap

HOROSCOP. Cuvinte cheie despre Berbec: curajos, determinat, entuziast, increzator, optimist, onest, pasional, nerabdator, schimbator, agresiv, impulsiv, temperamental.

HOROSCOP. Zodia Berbec. Caracteristici generale. Asemanarea cu berbecul

HOROSCOP. Zodia Berbec este prima din horoscop si este simbolul inceputului. Berbecii sunt tot timpul in miscare, sunt energici si chiar galagiosi. Le plac competitia, viteza, actiunea. Semn de Foc (ca si Leul si Sagetatorul), Berbecul cauta intotdeauna actiunea. Este bine organizat, are abilitati multitasking, va porni si va sfarsi mai multe proiecte in acelasi timp, reusind sa-si canalizeze foarte bine energia spre fiecare. Este binecunoscut faptul ca Berbecii, ca si celelalte semne de Foc, intai actioneaza, apoi analizeaza.

