HOROSCOP. Zodiac chinezesc 2019. Șobolanii au succes în afaceri, Tigrii trebuie să-și înfrâneze pornirile

HOROSCOP. Zodiac CHINEZESC 2019. Un an bun pentru toti. Un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa. Nu este deloc indicat sa cheltui peste masura sau sa investesti in ceva inainte de a face o analiza completa. Pot fi regretate actiunile impulsive, facute in graba.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa. Totusi, se recomanda o doza de prudenta in ceea ce priveste banii. Mistretul este mereu dispus la escrocherii.

HOROSCOP. Anul Mistretului iti poate aduce mai multa implicare in acte caritabile si sociale. Mistretului ii plac reuniunile sociale, asa ca te poti astepta sa-ti faci mai multi prieteni, sa participi la mai multe petreceri. Atentie la excese! Mistretului ii place sa exagereze. Cantarind fiecare actiune, vei putea face fata unor batalii considerate pierdute, ba chiar le vei putea castiga.

Dar iata care sunt previziunile pentru Anul Mistretului de Pamant pentru toate semnele din zodiacul chinezesc.

HOROSCOP. Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Sobolan

Nu vei avea prea mult succes in afaceri sau investitii. Va fi, insa, un an de refacere, mai ales ca prietenii si familia te vor solicita din plin si ca timp, si ca finante. Exista riscul sa pierzi o suma mare de bani, daca nu esti atent. Sau, poate, un obiect pretios, de suflet. In plan afectiv, pot aparea trairi contradictorii, care sa-ti complice existenta.

HOROSCOP. Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Bivol

In ciuda eforturilor sustinute, rezultatele din anul 2019 nu vor fi pe masura asteptarilor tale. Nu trebuie, insa, sa te ingrijorezi. Iti vei face multe cunostinte care iti vor fi de folos mai tarziu. Un an amestecat in care unele neplaceri din familie si unele frictiuni in activitatea profesionala te pot scoate din ritm. Per total, insa, vei avea un an bun.

HOROSCOP. Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Tigru

Trebuie sa-ti infranezi pornirile in acest an pentru ca prosperitatea si abundenta de la inceputul anului nu vor dura multa vreme. Fii foarte atent la investitiile facute si, mai ales, la noii asociati.

