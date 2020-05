Horoscop. Zodiac chinezesc luna mai. Bivolii trebuie să fie atenți la rigiditate, Tigrii învață despre cumpătare

Exista auspicii de energii pamantesti si ceresti ce influenteaza fiecare zodie chinezeasca, iar inteleptii ce le interpreteaza ne ofera sfaturi pretioase si avertizari acolo unde este cazul.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA MAI 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR MAI 2020 Sobolan

Luna mai iti aduce o nevoie de a schimba urgent ceva. E nevoie de multa precautie, mai ales cand vine vorba despre bani. Nu cheltui in exces. De asemenea, este recomandat sa ai mai multa grija de aspectul fizic. Iti place sa mananci, dar nu manca, totusi, atat de mult!

Zodiac chinezesc LUNA MAI 2020 Bivol

Fii atent la rigiditatea de care dai dovada. Nu iti este de folos intotdeauna. Sunt momente in luna mai in care va trebui sa dai dovada de flexibilitate. Accepta noutatea, adapteaza-te la ceea ce urmeaza. Nu ezita sa ceri ajutorul celorlalti, dar evita relatiile sociale ambigue.

Zodiac chinezesc LUNAR MAI 2020 Tigru

Luna mai aduce lectia invatarii pastrarii cumpatului. Nu te lasa purtat de impulsuri, mai ales in relatia de cuplu. Daca supararea este produsa de o cauza juridica, in care tu esti cel care are dreptate, este indicat sa-ti pastrezi calmul, fara, insa, sa cedezi. Chiar daca poti deveni nepopular, exprima-ti clar si ferm argumentatia.

