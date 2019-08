HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru luna august. Șobolanii trebuie să-și rezolve treburile neterminate, Tigrii întâlnesc oameni noi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc pentru luna AUGUST 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant, ofera fiecarei zodii chinezesti mesaje intelepte, cu talc si semnificatii folositoare. Exista auspicii de energii pamantesti si ceresti ce influenteaza fiecare zodie chinezeasca, iar inteleptii ce le interpreteaza ne ofera sfaturi pretioase si avertizari acolo unde este cazul.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA IULIE 2019 :

HOROSCOP. Zodiac chinezesc LUNAR AUGUST 2019 Sobolan

Cateva lucruri lasate neterminate in luna iulie au nevoie mai mult decat oricand de rezolvare. Din fericire, astrele favorizeaza rezolvarea problemelor mici. Pentru cele mai serioase, este nevoie de o mai mare implicare si concentrare. Se prefigureaza, de asemenea, noi inceputuri care te pot duce pe o cale de dezvoltare personala. Trebuie sa inveti unde sa mai lasi haturile din mana, si unde se nu renunti deloc.

La capitolul bani pot aparea urcusuri si coborasuri, insa, trendul este ascendant. Totusi, nu trebuie sa iti irosesti resursele. Nu lasa banii sa devina subiect de controverse intre tine si partenerul de cuplu sau cu familia.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc LUNA AUGUST 2019 Bivol

O luna plina de emotii in care iti poti gasi jumatatea, daca esti singur. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, poti trai cu senzatia ca faci foarte multe pentru a-ti dovedi dragostea, insa nu reusesti sa transmit mesajul care trebuie. In loc sa-i invinovatesti pe ceilalti sau pe tine, incearca, totusi, sa vezi ce faci gresit. Este doar o neintelegere care poate fi remediata usor, daca esti mai clar in exprimari. Intelege ca si persoanele de langa tine sunt bantuite de propriii demoni, care nu au legatura cu tine. Dar trebuie sa le fii alaturi si sa le acorzi tot sprijinul tau. Poti fi tentat sa ii ignori, dar nu este cea mai buna solutie.

La capitolul bani se anunta cateva castiguri, dar asta nu inseamna neaparat ca trebuie sa te rasfeti in lux. Cel putin, nu deocamdata.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc LUNAR AUGUST 2019 Tigru

Luna august inseamna pentru tine prilej de analiza atenta a relatiei de cuplu. Intreaba-te ce iti motiveaza actiunile. Intreaba-te daca ai jucat cinstit. Se pare ca exista o prapastie destul de mare intre tine si partenerul de cuplu din cauza faptului ca dai vina numai pe el. Intr-o relatie sunt implicati doi oameni. Esti sigur cat u nu ai facut nimic? Planetele sunt favorabile rezolvarii problemelor, deci iesi din aceasta situatie nefavorabila. Scapa de oamenii care te trag in jos si lasa in jurul tau doar persoanele care te iubesc .

In plan profesional, lucrurile merg destul de bine. Intalnesti oameni noi care te pot ajuta pe viitor. Iti poti extinde domeniul de activitate. Pot aparea surse noi de venit. Ai suficienta energie pentru a incepe proiecte noi care sa-ti consolideze situatia financiara.

