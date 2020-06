Horoscop. Zodiac chinezesc pentru luna iunie. Șobolanii au o lună epuizantă, Tigrii au multă inițiativă

Exista auspicii de energii pamantesti si ceresti ce influenteaza fiecare zodie chinezeasca, iar inteleptii ce le interpreteaza ne ofera sfaturi pretioase si avertizari acolo unde este cazul.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere.

Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA IUNIE 2020:

Horoscop. Zodiac chinezesc LUNAR IUNIE 2020 Sobolan

Pentru tine, luna iunie se anunta solicitanta, dar productive. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, trebuie sa te concentrezi pe ariile de activitate pe care le cunosti foarte bine, pe domeniile in care detii cele mai multe competente. Nu este o perioada in care sa te lasi distras de mirajul necunoscutului. Disciplina si concentrarea sunt cuvintele cheie ale lunii iunie. Fii cu gandul si la viitor si profita de unele oportunitati de a invata sau de a participa la training-uri in domeniul tau, astfel incat sa iti imbunatatesti abilitatile. In viata personala, se anunta o perioada intensa. Ai nevoie de mai multa organizare pentru a reusi sa faci fata si obligatiilor profesionale si celor casnice. Nu sunt excluse intalniri cu prietenii, dupa atata vreme de izolare. Totusi, actioneaza cu precautie!

Horoscop. Zodiac chinezesc LUNA IUNIE 2020 Bivol

Tenacitatea este una din calitatile dominante ala zodiei. Odata ce te-ai angajat intr-un proiect/obiectiv, vei merge inainte cu determinare si nu te vei opri pana cand nu vei reusi. Pana acum poti spune ca ai obtinut rezultate remarcabile. Dar luna iunie este una de granita. Ai ajuns la jumatatea anului sit e gandesti daca vei continua in acelasi ritm sau iti vei acorda si o pauza de relaxare. Indiferent ce alegi, lasa-ti totusi timp si pentru viata personala. Intalneste-te cu prietenii, iubeste, flirteaza. Pentru cei singuri este un moment prielnic sa intalneasca pe cineva special.

Horoscop. Zodiac chinezesc LUNAR IUNIE 2020 Tigru

Luna iunie aduce pentru tine multa initiativa si rezolvarea unor situatii despre care nu te-ai fi gandit ca le poti trece cu brio. Si, totusi, cu rigoare si eforturi sustinute, totul este posibil. Actiunile pozitive vor fi rasplatite. Poate la finalul lunii, poate mai tarziu, insa important este ca vei primi recompensa pentru faptele tale. Se anunta participari la cursuri de dezvoltare personala sau profesionala, traininguri pentru obtinerea unor abilitati noi sau pentru perfectionarea celor avute deja. In plan personal, familia si prietenii au nevoie de sustinerea ta, in special in ultima parte din luna. Nu ii ignora.

