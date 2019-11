HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru luna noiembrie. Tigrii au o lună plină de iubire, Șobolanii cheltuiesc mult

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc pentru luna NOIEMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant, ofera fiecarei zodii chinezesti mesaje intelepte, cu talc si semnificatii folositoare. Exista auspicii de energii pamantesti si ceresti ce influenteaza fiecare zodie chinezeasca, iar inteleptii ce le interpreteaza ne ofera sfaturi pretioase si avertizari acolo unde este cazul.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA NOIEMBRIE 2019 :

HOROSCOP. Zodiac chinezesc LUNAR NOIEMBRIE 2019 Sobolan

In luna noiembrie, accentual se pune pe finante. Exista bani, insa trebuie sa finalizezi anumite proiecte care iti vor consuma resursele financiare. Poate ar trebui sa faci un calendar al cheltuielilor, astfel incat sa nu ramai descoperit. In plan amoros, vestile sunt bune. Atat tu, cat si partenerul sunteti intr-o dispozitie romantica, asa ca veti petrece mai mult timp impreuna. Fie ca iesiti in oras, fie ca stati imbratisati pe canapea privind la un film, fiecare moment va contribui la cimentarea relatiei voastre.

Daca esti in cautarea iubirii, vei simti o energie care te va impinge de la spate. Dupa mijlocul lunii nu este exclus sa-ti intalnesti jumatatea. Sau o prietenie platonica sa se transforme in ceva romantic.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc LUNA NOIEMBRIE 2019 Bivol

Noiembrie se anunta pentru tine o luna intensa. O persoana din trecutul tau (prieten sau fost partener) se intoarce in viata ta. Aceasta reconectare este interesanta, dar iti provoaca si anumite nostalgii si frici. Ramane la latitudinea ta daca accepti sau nu invitatia.

In zona educatie exista multa energie care te poate ajuta sa finalizezi un proiect care te framanta de multa vreme. Daca nu esti la scoala, poate este vorba despre un proiect mai amplu la birou care necesita chiar si o calatorie la o conferinta de profil. Fii atent la capitolul bani. Desi esti precaut de felul tau, nu iti asuma riscuri prea mari, in dorinta de a castiga mai multi bani.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc LUNAR NOIEMBRIE 2019 Tigru

Luna noiembrie este dedicata iubirii. O persoana interesanta, inteligenta, pasionala si iubitoare de aventura intra in cercul tau de prieteni, desi nu este exclus sa devina chiar partener, macar pentru o vreme. Esti timid la inceput, insa nu strica sa indraznesti mai mult. Cineva din familia ta, copil sau ruda tanara, iti impartaseste un secret care te face suspicios. Dar nu ar trebui sa fii. Este vorba de o chestiune minora. Nu fii bagacios, doar asculta-l si incurajeaza-l.

La locul de munca poti fi destul de ocupat cu proiecte care au nevoie de corecturi de ultim moment. Daca ai batut pasul pe loc pana acum, dupa 20 noiembrie pare ca se deblocheaza energii stagnante, iar progresul va fi uluitor. Atentie la persoanele in care ai incredere totala.

