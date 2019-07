HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 1-7 iulie. Bivolii pot învăța ceva interesant, Tigrii trebuie să se transforme în susținători

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 1-7 IULIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Poate fi o saptamana lenta daca nu actionezi intr-un fel anume spre a-i baga mai mult ritm in ea. Poate fi insa bine ca este lenta daca esti in dispozitie de romantism pentru ca iubirii nu ii place sa o zoresti. Spre mijlocul saptamanii, va trebui sa recuperezi cu munca de birou sau cu sarcinile din jurul casei. Dupa ce vine weekendul, va depinde de tine sa iti setezi propria agenda. De ce sa nu faci ceva diferit?

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Asculta la ce au oamenii sa iti spuna in aceasta saptamana. Poti invata ceva interesant. Va depinde de tine sa iti pui planurile in actiune si sa setezi ritmul dorit. Nu ai de ce totusi sa te epuizezi. Weekendul se va invarti in mare parte in jurul familiei si celor dragi. Ca sa pui o relatie inapoi pe drumul cel bun, pune frane in orice ai putea spune sau face ce creaza animozitati si discutii.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Tigrii sunt cunoscuti ca iau des initiativa. In aceasta saptamana, ar fi insa mai bine sa lasi pe altii sa ia rolul liderului si sa oferi in schimb sustinere valoroasa. Spre mijlocul saptamanii totul pare si este tacut si linistit. Se intampla tot felul de dezvoltari in jur totusi, deci tine-ti urechile larg deschise. Totusi, weekendul va fi asa de plin de viata precum vrei tu sa iti fie.

