Horoscop. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 1-7 iunie. Bivolii au o săptămână aglomerată, Iepurii trebuie să fie atenți la exagerări

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Oricat de mult ti-ar placea sa muncesti, mai ai nevoie si de pauza. Odihna te ajuta sa te eliberezi de stres si emotii puternice. Pastreaza echilibrul in viata ta. Nu lasa presiunea cotidianului sa te indeparteze de oameni si sa faci lucrurile care iti plac cu adevarat. Profita de weekend pentru a te relaxa.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Poti avea o saptamana aglomerata la locul de munca. Se anunta si o promovare. Ia in calcul toate optiunile. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti o persoana interesanta cu care sa incepi o relatie pe termen lung. Daca esti implicat deja intr-o poveste de dragoste, petrece mai mult timp cu partenerul.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai grija sa nu cazi in capcana crezand ca poti schimba persoana pe care o iubesti si relatia va deveni mai buna. Oamenii se schimba greu. Sa ramai cu cineva in speranta ca lucrurile se vor imbunatati la un moment dat denota o stare de negare. Fii deschis cu tine insuti si ia masurile care se impun.

