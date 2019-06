HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 10-16 iunie. Șobolanii găsesc aliați, Tigrii sunt copleșiți de muncă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 10-16IUNIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

HOROSCOP. Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Poate parea imposibil sa ii ai chiar pe toti de partea ta in aceasta saptamana, dar cu tactul si farmecul tau de Sobolan vei reusi sa sucesti macar cateva minti sa iti fie aliate. Asta iti va permite sa iti pui in actiune unele din cele mai importante planuri. Spre mijlocul saptamanii, incearca sa dai familiei tale timpul de care are nevoie alaturi de tine. Apoi in weekend vei avea si clipe libere sa iti faci propriile placeri.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Multi Bivoli vor fi incantati si multumiti de ceea ce au si fac de indata ce se prind intr-o rutina fixa si previzibila asa cum le place lor. Totusi, in aceasta saptamana, daca cumva veti intalni tot felul de provocari in viata personala si profesionala, va trebui sa improvizati si sa va adaptati programul si agenda de activitati. Nu va ingrijorati totusi, lucrurile vor reveni la normal pana sa se termine saptamana.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Nu va fi vina ta daca nu reusesti sa termini chiar tot ce ti-ai propus pentru aceasta saptamana. Se anunta presiuni de familie suplimentare, peste ce ai oricum pe rol. Copiii trebuie gestionati cu tact si o relatie personala importanta va necesita atentie iubitoare si timp de calitate. Dupa mijlocul saptamanii, vei avea progres frumos si weekendul iti va oferi o gama larga de activitati. Tigrii singuri isi pot vedea statusul schimbat in curand.

