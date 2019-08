HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 19-25 august. Iepurii au parte de oportunități importante, Tigrii au probleme personale

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 19-25 AUGUST 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

S-ar putea sa ai multa treaba de facut luni si marti, de aceea este indicat sa delegi anumite sarcini. Sau anunta, in functie de prioritati, ca nu le poti face pe toate si cere termene de amanare. Exista cateva schimbari, fii deschis si accepta-le pe toate asa cum vin. Nu te impotrivi. Vibratiile cosmice dau semnalul ca totul va fi bine. Bucura-te de un weekend pasional alaturi de persoana iubita. Daca esti singur, nu refuza nicio invitatie la finalul saptamanii.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

S-ar putea ca multe persoane sa aiba ceva impotriva ideilor tale. Nu forta lucrurile, amana tot ce se poate amana (atat in plan romantic, cat si in plan profesional) pana miercuri, cand lucrurile par sa fie sub auspicii mult mai bune. Ritmul cosmic te ajuta sa fii mai flexibil si sa accepti mai usor schimbarile de planuri. Spre finalul saptamanii incearca sa fii un bun ascultator pentru cei care au nevoie de tine. Daca esti singur, avem o vorba simpla: opusii se atrag! Succes!

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Atentie luni, cand ar putea aparea cateva probleme personale. Tot ce trebuie sa faci este sa nu ii mai lasi pe altii sa-ti controleze viata. Preia fraiele si ia deciziile potrivite pentru tine, nu pentru cei din jur. Mijlocul saptamanii se anunta ideal pentru intalniri (fie romantice, fie de afaceri). O alta “furtuna” pare sa inceapa vineri, din cauza unor neintelegeri de comunicare. Incearca sa fii mai direct in exprimari, fara sa o iei pe ocolite, dar diplomat, fara sa faci acuzatii grave. Daca esti singur, rezerva-ti weekend-ul pentru iesiri care ar putea sa aduca dragostea in viata ta.

