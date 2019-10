HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 21-27 octombrie. Bivolii au o săptămână promițătoare, Tigrii au întâlniri importante

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 21-27 OCTOMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Saptamana incepe cu un puternic spirit competitive. Luni si marti sunt zile propice pentru intalniri, atat de afaceri, cat si de amor. Mijlocul saptamanii aduce un aer mai conservator si nu est dispus sa faci compromisuri. Amana deciziile spre sfarsitul saptamanii cand esti mai relaxat si poti gandi mail impede. Weekend-ul se anunta romantic. Esti atat de ocupat sa-ti impresionezi partenerul de cuplu incat ignori complet orice alta activitate.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Saptamana incepe promitator, dar ai grija sa nu exagerezi. Ce e prea mult strica, indiferent de situatie. Atentie la managementul timpului pentru a nu rata cateva termene de predare. In weekend se anunta intalniri romantice, indiferent daca ai pereche sau nu. Cei singuri atrag cu usurinta persoane de sex opus si nu este exclusa schimbarea statusului social.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Inca de la inceputul saptamanii ai de facut cateva acorduri si rapoarte cu impact pe termen lung. In aceasta lumina, programeaza-ti intalnirile importante dupa ce vei termina aceste sarcini, pentru a avea mintea limpede ca sa vezi alte oportunitati. In weekend, daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, fa o prioritate din a-ti rasfata partenerul. Daca esi singur, iesi in oras si distreaza-te. Nu se stie niciodata pe cine ai putea intalni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.