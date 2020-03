HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 23-29 martie. Bivolii au o săptămână norocoasă, Maimuțele trebuie să fie atente la bani

HOROSCOP. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere.

HOROSCOP. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.



HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Cuvantul cheie al acestei saptamani pare a fi amanarea. Si, totusi, ar fi bine sa nu mai amani nimic. Ia taurul de coarne si fa ceea ce trebuie sa faci. Nu te ajuta cu nimic daca dormi tot timpul sau daca stai sa admiri nimicul. Fii mai activ si vei vedea cum iti vin si ideile si solutiile pentru problemele cu care de confrunti.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pare a fi saptamana ta norocoasa. Ai mai multa incredere de sine si mai multa energie, ceea ce te impinge la mai multa actiune. Nu este exclus sa incepi un proiect nou, sau macar sa faci planurile pentru o lucrare de anvergura. Mergi inainte cu incredere!



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ce obiective de pe lista de rezolutii au ramas neimplinite. Acum este un moment prielnic sa te ocupi de ele. Nu este exclus un nou flux de venituri neasteptate. Primesti oferte care iti vor aduce mai multi bani in buzunar. Ai mai multa incredere in tine si fa ce simti ca trebuie sa faci.

