HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 24-30 iunie. Tigrii trebuie să se folosească de tact, Șobolanii sunt pregătiți pentru ceva nou

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 24-30 iunie 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Este o noua saptamana, deci de ce sa nu faci si tu ceva nou si plin de energie si entuziasm ? Este cu atat mai util si important pentru tine daca simti ca in ultima vreme lucrurile au cam baltit. Daca viata ta amoroasa este cea care are nevoie de un imbold pentru revigorare, iesi din casa si din cladirea jobului, contecteaza-te cu chipuri noi. Incearca metode noi de lucru la jobul tau si de ce sa nu iti promovezi idei noi daca tot esti la acest capitol al noutatilor?

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Exista asa de multe alte lucruri despre viata in afara de munca si de responsabilitati. Cum ar fi sa te implici in ceva creativ, in ceva de mediu sau in activitati ce te pun in legatura cu cartierul si vecinii tai ? Unii Bivoli chiar au nevoie sa isi extinda mintile si scopurile activitatilor. Spre finele saptamanii vei fi ocupat cu treburile de acasa. Repara ce e de reparat, altfel problemele se vor mari si tot pentru tine va fi mai greu in viitor.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Dragostea nu se dezvolta de una singura, deci indiferent in ce tip de relatie esti, cu atat mai mult daca ai motive de ingrijorare, stai relaxat si pune putin efort si gand bun la treaba in aceasta directie. Social vorbind, zilele si noptile afara din casa nu trebuie ratate si refuzate. De-a lungul saptamanii, sa ramai plin de tact cand ai de-a face cu unele prietenii sau aspecte de familie. Sunt moduri de a spune lucruri prin car reusesti sa iti transmiti punctul de vedere cu diplomatie.

