HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 24 februarie - 1 martie. Bivolii sunt lideri înnăscuți, Șobolanii au parte de câștiguri

HOROSCOP. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.



HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Inceputul saptamanii anunta castiguri financiare norocoase. Profita de perioada avantajoasa pentru a incepe proiecte noi. Mijlocul saptamanii se anunta favorabil deciziilor importante in amor sau in cariera. Daca ai amanat vreo hotarare sau vreo actiune, acum este o momentul prielnic sa o faci. Weekend-ul se anunta exploziv in special pentru cei singuri. Indrazneste mai mult.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Esti un lider innascut, talentat si puternic. Simplul fapt ca te simti confortabil in aceasta pozitie ii face pe ceilalti sa te urmeze orbeste. Degaji energie, ceea ce ii face pe ceilalti sa treaca la actiune. Fii precaut cand esti in trafic, exista riscul unor usoare accidentari. In familie pot aparea conflicte din cauza dorintei tale exagerate de a avea mereu dreptate.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai o personalitate magnetica si influenta. Stralucesti oriunde mergi, faci sugestii si dai sfaturi. Lumea te asculta si te urmeaza. Ai, totusi, tendinta de a fi foarte critic cu tine. Desi ai foarte multe rezultate, tot crezi ca mai ai mult pana la perfectiune. Ambitia este la cote maxime si te forteaza sa asumi prea multe responsabilitati. Atentie sa nu te epuizezi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.