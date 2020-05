Horoscop. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 25-31 mai. Tigrii au parte de întâlniri plăcute, Dragonii recuperează proiectele neterminate

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pregateste-te sa iti demonstrezi abilitatile de a rezolva rapid problemele. Oamenii au nevoie de tine si te vor solicita in primele zile ale saptamanii. Miercuri-joi te poti intalni cu persoane care au o viziune destul de restransa asupra lucrurilor, insa nu trebuie sa te lasi influentat de ei. Sfarsitul saptamanii sunt zile perfecte pentru a iesi in oras. Daca esti singur, nu este exclus sa intalnesti pe cineva interesant.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Indiferent ce iti propui, pentru a-ti indeplini obiectivul ai nevoie de perseverenta. Nu te lasa distras de la ceea ce faci in primele zilele ale saptamanii. Miercuri-joi, cineva poate incerca sa profite de pe urma bunatatii tale, deci fii atent cu cine esti amabil. Joi-vineri este o perioada excelenta pentru italniri de afaceri sau amoroase. Dedica weekend-ul uno activitati relaxante sau de divertisment pentru a-ti incarca bateriile.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

In prima parte a saptamanii se prevad intalniri cu persoane foarte compatibile cu tine. Aveti aceleasi subiecte de discutii, aceleasi pasiuni. Indiferent daca sunt intalniri personale sau profesionale, succesul este ca si garantat. Mijlocul saptamanii poate fi tensionat, iar daca ai ceva mai sensibil de comunicat, ar fi de preferat sa scrii un bilet, pentru ca persoana respectiva sa poata citi mai tarziu. Weekend-ul este dedicat interactiunilor romantice. Iar daca esti singur, se pare ca dragostea este pe aproape.

Citește continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.