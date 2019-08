HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 26 august-1 septembrie. Tigrii trebuie să fie atenți la nevoile personale, Bivolii devin optimiști spre sfârșitul săptămânii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 26 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

HOROSCOP. Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Asteapta-te la un comportament dificil de la cineva apropiat in aceasta saptamana, dar asigura-te ca iti mentii rece si detasata starea de spirit. Felul de a trece prin asta este cu tact, diplomatie si intelegere. Dupa mijlocul saptamanii, este bine sa tii capul jos si sa muncesti din belsug, chiar daca ti se pare dificil. Din fericire, weekendul ofera o binemeritata pauza si sanse de relaxare.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Vantul sufla intr-o directie apoi sufla in cealalta directie. Daca nu esti sigur in ce directie se indreapta o anumita relatie, fa-ti din timp prietenul tau. Numai experimentand si traind trecerea zilelor cu ce aduc ele si observand, vei putea intelege cu adevarat ce se intampla de fapt. Spre finele saptamanii, te vei simti improspatat si optimist. Aduna-i pe cei dragi in weekend sau concentreaza-te pe o singura persoana speciala.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ei bine, cineva va avea nevoie de prezenta si asistenta ta in aceasta saptamana. Cu toate acestea, este important sa nu iti neglijezi nevoile personale sau activitatile, in special munca. Toata saptamana, ar putea sa iti fie dificil sa gasesti timp pentru tine, iar daca esti intr-o relatie, ai grija sa nu o neglijezi. Peste week-end, vor fi tot felul de activitati sociale noi si sanse de calatorie.

