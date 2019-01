HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 28 ianuarie – 3 februarie 2019. Tigrii au de luptat singuri, Șobolanii au minte sclipitoare

HOROSCOP. Iata zodiac chinezesc pentru saptamana 28 ianuarie – 3 februarie 2019, ultima saptamana din anul chinezesc guvernat de Cainele de Pamant. Pe 5 februarie incepe cel guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

HOROSCOP. Anul Mistretului de Pamant in care in curand vom intra este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Sobolanii au minti scormonitoare si adora sa le foloseasca. Daca nu faci si tu asa, atunci ai face bine sa te reajustezi. Mergi sa studiezi, sa descoperi ultimele tehnologii sau incepe un interes creativ. La mijlocul saptamanii, orice se intampla, nu lasa incapatanarea sa strice ce e mai bun din tine. Fii deschis la idei noi. In weekend, e bine sa stai acasa cu prieteni speciali sau cu partenerul, iti incarci bateriile mai eficient.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Asa cum micile placeri pot avea cele mai multe satisfactii, si micile satisfactii ale saptamanii te vor inspira si iti vor recladi increderea. Este totodata si o faza excelenta in care sa iti promovezi ideile si castigi alti oameni alaturi de tine prin modul tau de gandire. Weekendul arata promitator atat social cat si romantic, cat timp faci exact ceea ce vrei sa faci.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Uneori te simti ca si cum toti ceilalti au abandonat corabia si te-au lasat pe tine singur si la carma. Nu este adevarat, insa saptamana aceasta, indiferent ce iti propui sa faci, esti pe cont propriu. Cel putin vei fi in stare sa faci lucrurile fix cum vrei tu. Vei fi in forma buna in weekend, pregatit sa te eliberezi de un program incarcat si sa te orientezi pentru putin romantism in viata ta.

