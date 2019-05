HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 6-12 mai. Bivolii trebuie să învețe să asculte, Tigrii sunt plini de romantism

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 6-12 mai 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

HOROSCOP. Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Majoritatea saptamanilor isi gasesc propriul lor ritm, insa acum de tine depinde sa o impingi pe aceasta inainte. Pune in actiune orice plan care este important. Deasemenea, tine un ochi atent pe relatiile tale de suflet. Are nevoie vreuna din ele de ingrijire suplimentara ? Daca da, manifesta si arata iubirea, preocuparea si impartaseste-ti trairile. Aranjeaza timp de calitate cu oamenii tai speciali in acest weekend.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Este o idee buna sa asculti ce au de spus oamenii din jurul tau in aceasta saptamana. S-ar putea sa inveti ceva ce chiar ai nevoie sa stii. Daca cineva iti provoaca deciziile, manifesta tact si intelegere in felul in care reactionezi si raspunzi. A te enerva nu te va duce chiar nicaieri. La finele saptamanii si in weekend iti face bine sa te conectezi social.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Exista unele energii romantice celeste care plutesc frumos in preajma ta. Profita din plin de ele, aranjeaza sa petreci timp de calitate cu partenerul tau si daca esti singur, planifica o iesire romantica cu cineva sau doar fii sociabil si iesi cu oameni in locuri publice placute. In timpul saptamanii, focusul iti va fi pe relatiile personale. Totusi, datoria te cheama de indata ce weekendul soseste pentru ca vei fi implicat in a fi prezent in nevoile altora.

