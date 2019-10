HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 7-13 octombrie. Șobolanii au întâlniri, Bivolii trebuie să fie generoși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 7-13 OCTOMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

HOROSCOP. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Iti programezi intalniri personale sau de afaceri. E o foarte buna saptamana pentru intalniri fructuoase. Profita la maximum de aceasta conjunctura astrala. Joi si vinery, energia Universului te poarta pe noi culmi. Totul straluceste in calea ta. Romantismul este si el la el acasa. Bucura-te de ceea ce-ti aduce weekend-ul in dragoste.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Daca te-ai gandit vreodata sa intri in politica, acum este momentul prielnic. Fii generos si nu ezita sa ii ajuti pe ceilalti sa duca o viata mai buna. Daca esti singur, este o saptamana norocoasa si pentru gasirea jumatatii. Simtul umorului si optimismul de care dai dovada vor fi de bun augur in cucerirea persoanelor de sex opus.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

O saptamana cu varii turbulente in plan profesional, dar ai toate sansele sa le depasesti sis a le transformi in oportunitati. Mai mult, eforturile tale nu vor ramane nerasplatite. Indiferent ce se intampla, da tot ce mai bun din tine. Joi si vineri se anunta intalniri atat profesionale, cat si personale, insa oamenii pe care ii cunosti par a fi nepasatori in ceea ce te priveste. Weekend-ul iti aduce o experienta senzuala si tandra. Cineva iti doreste foarte mult o sansa din partea ta.

