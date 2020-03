HOROSCOP. Zodiac chinezesc pentru săptămâna 9-15 martie. Șobolanii se bucură de viața socială, Bivolii își fac planuri

HOROSCOP. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.



HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Viata sociala, prietenii si relatiile speciale vor fi pe primul plan in aceasta saptamana. Incearca sa pui anumite limite, pentru ca unele persoane iti pot irosi, pur si simplu, timpul. Concentreaza-te doar pe ceea ce conteaza pentru tine si nu face compromisuri. Ramai la ceea ce stii si la ceea ce vrei.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O saptamana propice sa-ti faci planuri. Oricare ar fi presiunile din afara, nu le permite celorlalti sa-ti faca ordine in viata. Profita de momentele libere pentru a-ti rearanja prioritatile in viata. Spre finalul saptamanii, lasa putin timp si pentru momente romantice alaturi de partenerul de cuplu.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Dedica aceasta saptamana celor dragi si pune nevoile lor pe primul plan. Daca esti in cautarea unei locuite, daca ai de renovat sau decorat, nu-ti face griji. Vei fi suficient de inspirat pentru a alege ceva potrivit sufletului tau. Fii deschis si asculta ce-ti spune intuitia. In a doua jumatate a saptamanii, incetineste putin ritmul si odihneste-te pentru a-ti recupera energia.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.