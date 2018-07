Horoscop. Zodiac chinezesc săptămânal 23–29 iulie 2018

Foto: sfatulparintilor.ro

Horoscop. Iata zodiac chinezesc pentru saptamana 23–29 iulie 2018 din Anul Chinezesc 2018 ce a inceput in februarie si care este guvernat de Cainele de Pamant.

Horoscop. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Horoscop. Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Horoscop. Anul 2018 al Cainelui de Pamant este un an in care dorim sa ne relaxam mai mult, fara ca cinicul Caine sa ne transmita griji suplimentare prin forta sa. Vom simti in acelasi timp si ochiul vigilent al Cainelui care este forta principala in pastrarea linistii si ordinii, urmarindu-ne peste tot. In afara acestui sentiment de neliniste nu exista niciun alt motiv de alarmare. Putem sa ne desfasuram afacerile mai departe pentru ca va sta mereu de paza Cainele. Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.

Horoscop. Ultimul an chinezesc al Cainelui de Pamant a fost 1958. In acest an, armata revolutionara a lui Fidel Castro si-a inceput asaltul de succes in Havana, Cuba. Elvis Presley si-a tuns parul si s-a inrolat in armata americana. O noua generatie de muzicieni rockeri a inceput sa se dezvolte. 1958 este anul in care s-a fondat Uniunea Europeana. Poate ca 2018 va fi inceputul sfarsitului ei. 1958 este si anul in care s-au nascut multi oameni importanti precum : Andrea Bocelli, Michael Jackson, Prince, Madonna, Alec Baldwin, Sharon Stone, Gary Oldman, Kevin Bacon, Michelle Pfeiffer, Jamie Lee Curtis, Joan Jett, Andie Macdowell, Annette Benning. Poate 2018 va fi un an la fel de bun pentru industria artistica a lumii!

Horoscop. Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pentru saptamana 23–29 iulie 2018, conform intelepciunii chinezesti.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Orice decizii trebuie sa iei saptamana aceasta si indiferent sub ce presiune te vei afla, tu tine de drumul tau. Toata saptamana te poti confrunta cu atitudini negative sau chiar critici. Chiar nu este nevoie sa iti asumi ca au dreptate carcotasii sau ca au un punct de vedere corect. Unii oameni se simt bine doar cand carcotesc. Te vei simti mult mai bine spre finele saptamanii si multe din parerile tale vor fi reabilitate.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Un lucru pe care il vei dobandi in aceasta saptamana este claritatea. Vei sti ce vrei si vei vedea o cale clara sa obtii. Nu iti pierde focusul si nu te lasa distras de nevoile altora. Dupa mijlocul saptamanii vei munci din greu dar vei simti ca ajungi undeva. Depinde doar de tine sa organizezi ceva special si relaxant in weekend.

Horoscop. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ca sa intelegi ce se intampla in preajma ta acasa sau intr-o relatie speciala, trebuie sa simti ce simt oamenii relevanti din viata ta. Daca incerci sa ii intelegi, vei putea avea claritate cum sa rezolvi anumite situatii. Ai incredere in tine si in intuitia ta. Dupa mijlocul saptamanii, va fi ras si veselie si momente usoare pentru inima. Extinde-le si spre weekend.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.