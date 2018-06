HOROSCOP. Zodiacul chinezesc pentru săptămâma 4-10 iunie 2018. Provocări mari pentru o zodie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pentru saptamana 4 – 10 iunie 2018, conform intelepciunii chinezesti.

HOROSCOP. Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

HOROSCOP. Esti rugat sa perseverezi saptamana aceasta, indiferent ce provocari se ridica impotriva ta. Nu vor fi asa de rele precum ai crede, mai ales dupa ce le confrunti. Pe durata saptamanii, ai nevoie sa echilibrezi nevoile altora cu nevoile tale. Spre finele saptamanii, totul va fi despre a hrani o anumita relatie speciala. Parte din aceasta grija va duce spre un weekend romantic.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

HOROSCOP. Mentine-ti optiunile deschise cand vine vorba de munca sau dezvoltari de afaceri. Exista anumite oportunitati excelente ce te vor intampina care iti solicita sa ai o gandire orientata spre viitor si sa fii flexibil. Mai tarziu in saptamana, daca ai anumite probleme de sanatate ce te preocupa, ocupa-te de ele. Vor fi prieteni si familie in jurul tau in weekend dar si clipe speciale doar pentru tine.

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

HOROSCOP. Ramai foarte prudent financiar in aceasta saptamana. Acum nu este timpul sa faci nicio cumparatura mare sau sa te comiti financiar in miscari riscante. Altfel, vei face anumite progrese solide la munca si daca esti implicat in orice tip de activitati ce implica o proprietate sau casa ta, exista energii puternice ale pamantului ce circula pentru a-ti curata calea si a te inspira cu idei inovatoare. Fii rabdator cu tine si cu restul in weekend.

