HOROSCOP. Zodiacul chinezesc pentru săptămâna 21-27 ianuarie 2018. Bivolii muncesc mult, Tigrii se simt extenuați

HOROSCOP. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 21-27 IANUARIE 2019. Inca suntem in Anul Chinezesc 2018 ce a inceput pe 16 februarie 2018 si care tine pana pe 4 februarie 2019. Acesta este guvernat de Cainele de Pamant. Anul 2019 va fi anul Mistretului de Pamant .Iata proaspatul Zodiac Chinezesc 2019, ce aduce anul Mistretului de Pamant pentru toate zodiile!

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



HOROSCOP. Anul 2018 al Cainelui de Pamant este un an in care dorim sa ne relaxam mai mult, fara ca cinicul Caine sa ne transmita griji suplimentare prin forta sa. Vom simti in acelasi timp si ochiul vigilent al Cainelui care este forta principala in pastrarea linistii si ordinii, urmarindu-ne peste tot. In afara acestui sentiment de neliniste nu exista niciun alt motiv de alarmare. Putem sa ne desfasuram afacerile mai departe pentru ca va sta mereu de paza Cainele. Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.

HOROSCOP. Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Vor fi toate acele mici placeri simple care iti vor aduce incantarea in aceasta saptamana, deci aduna-ti familia si pe cei iubiti in preajma ta ori de cate ori ai ocazia. Majoritatea Sobolanilor vor fi ocupati si cu munca, dar va fi o munca libera de frecusuri si stresuri. Oricum, dupa mijlocul saptamanii, asteapta-te la diferente de opinii si atitudini ciudate uneori de la oameni la care te-ai astepta cel mai putin.



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Munceste mult saptamana asta dar nu iti neglija prietenii, in special daca ei iti dau semnale ca au nevoie de ajutorul sau de sfatul tau. Aspectele de familie te vor inconjura pe la mijlocul saptamanii. Sorteaza-le prompt pentru ca planurile de weekend sa mearga mai departe fara interferente. In weekend poti primi unele vesti surprinzatoare. Energii calde pamantesti iti sugereaza si iti favorizeaza sa planifici timp romantic sau timp drag cu familia.



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Exercita-ti toata puterea vointei ca sa solutionezi problemele pe care saptamana ti le arunca in fata. Nu vor fi drastice dar necesita atentie, in special daca se invart in jurul proprietatilor si finantelor. Dupa mijlocul saptamanii, asigura-te ca ai parte de suficienta odihna si ca mananci regulat si corect. Multi Tigri se pot simti extenuati, deci fa tot ce poti mai bine ca sa lupti constructiv impotriva acestui fapt.

